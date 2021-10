In occasione della nuova edizione del Lucca Comics & Games, da poche ore ritornato in auge all’interno della bellissima cornice cittadina dopo il disastro pandemico, Yamato Video annuncia il primo doppiaggio in italiano di Haikyu!! L’Asso del Volley, l’anime ispirato al manga omonimo scritto e disegnato da Haruichi Furudate ed edito interamente in Italia per Star Comics.

Yamato Video annuncia il doppiaggio in italiano di Haikyu!!

Il publisher invita ad attendere ancora un po’ per scoprirne i dettagli e ha diffuso un primo teaser che possiamo guardare cliccando qui in direzione pagina Facebook ufficiale:

Dopo aver assistito a una partita di pallavolo, il giovane Shoyo Hinata si pone come personale obiettivo di diventare “Il piccolo Gigante”, soprannome dato a un piccolo ma tenace giocatore della squadra del liceo Karasuno. Entrato nel club di pallavolo della sua scuola media, affronta insieme alla squadra il torneo interscolastico ma lui e i suoi compagni devono inchinarsi di fronte a una forte squadra guidata da un formidabile giocatore di nome Tobio Kageyama, chiamato il re del campo. Desideroso di arrivare ai vertici e di prendersi la rivincita su Kageyama, Hinata continua a praticare la pallavolo anche alla sua entrata alla scuola superiore Karasuno. Qui entra nel club scolastico ma, purtroppo per lui, la persona che ha giurato di superare è un suo nuovo compagno di squadra.

La serie anime di Haikyu!! si compone di 4 Stagioni al momento poichè il progetto manga non è stato totalmente adattato. La prima è stata trasmessa in Giappone nel 2014, la seconda tra il 2015 e il 2016, la terza nel 2016 e la quarta, intitolata Haikyu!! To The Top, è stata trasmessa nel 2020. In Italia l’edizione sottotitolata è disponibile su Prime Video.

Haikyu!!: il manga e l’anime

Haikyu!! L’asso del Volley è un manga shonen-spokon scritto e disegnato da Haruichi Furudate su Weekly Shonen Jump dal 2012 al 2020. Il manga in Giappone ha collezionato 402 capitoli totali, 45 volumetti e ispirato quattro stagioni animate complete prodotte da Production I.G.

Le prime tre serie animate, tratte dal manga di Haruichi Furudate edito da Star Comics in Italia, sono trasmesse da Man-Ga e Prime Video. La quarta stagione, intitolata Haikyu!! To The Top, ha esordito il 10 gennaio 2020 per poi concludersi il 19 dicembre con 25 episodi totali.

In Italia il manga originale è edito integralmente nel nostro Paese da Star Comics (invitiamo caldamente ad acquistare qui il primo volume della serie se siete dei grandi fan della pallavolo).