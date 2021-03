Zack Snyder’s Justice League: rivelati i titoli delle parti

Mentre la data di uscita di Zack Snyder’s Justice League si avvicina, continuano a giungere i dettagli della nuova versione del film prodotto da Warner Bros. Picture che arriverà su HBO Max.

Dopo aver visto l’ultimo trailer e un primo sguardo a Darkseid, stavolta è lo stesso regista Zack Snyder a condividere sul suo profilo Twitter i titoli delle parti della sua creatura.

Chiariamo innanzitutto che non stiamo parlando di una divisione episodica del film. Inizialmente, quando il progetto era stato confermato e si discuteva ancora della modalità di distribuzione, era stata valutata l’opzione di rilasciarlo in quattro “episodi”. L’idea venne poi scartata e si è quindi deciso di puntare su un unico lungometraggio che comunque durerà circa 4 ore. Forse anche per via della durata non indifferente, il film sarà strutturato internamente in 6 parti, un po’ come un film di Quentin Tarantino.

Di seguito vi riportiamo i titoli delle parti rivelati da Snyder:

Part 1: Don’t Count On It, Batman

Part 2: The Age of Heroes

Part 3: Beloved Mother, Beloved Son

Part 4: Change Machine

Part 5: All The King’s Horses

Part 6: Something Darker

Ricordiamo che per il progetto Zack Snyder’s Justice League il regista cercherà di rimettere in sesto la sua visione originale del film, di cui dovette lasciare la lavorazione a causa di un lutto famigliare, poi rimaneggiato da Joss Whedon. Per la nuova versione sono state girate nuove scene con alcuni degli attori protagonisti tra cui Ben Affleck, che vedremo assieme alla nuova versione del Joker di Jared Leto (dopo averlo interpretato in Suicide Squad).

Il film sarà pubblicato il prossimo 18 marzo e in Italia sarà disponibile per l’acquisto suAmazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Dal 1 aprile sarà inoltre disponibile per il noleggio su Sky Primafila e Infinity.