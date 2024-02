43% di sconto sulla VPN di BitDefender per una navigazione sicura

Se volete esplorare il web così come è stato originariamente pensato, liberandovi da restrizioni geografiche, rallentamenti e interruzioni pubblicitarie invasive, scegliendo un software che, una volta installato sul vostro dispositivo – sia esso un PC o uno smartphone – vi garantisca un'esperienza senza limiti, allora l'attuale proposta di BitDefender catturerà senza dubbio la vostra attenzione. Rinomata per le sue soluzioni antivirus di prim'ordine, BitDefender arricchisce la sua offerta con un servizio VPN di alto livello, disponibile ora a un prezzo speciale: potrete attivare il piano annuale a soli 3,33€ al mese invece di 6,99€.

Vedi offerta su BitDefender

BitDefender Premium VPN, chi dovrebbe abbonarsi?

La VPN di BitDefender, nella sua unica versione a pagamento, è ideale per una vasta gamma di utenti che cercano di migliorare la propria esperienza online. Potranno trarne vantaggio coloro che attribuiscono grande importanza alla privacy online e desiderano proteggere la propria attività su internet da occhi indiscreti, inclusi provider di servizi internet, hacker e agenzie governative.

Il servizio punta a beneficiare anche gli utenti più comuni, come i viaggiatori che si trovano spesso a collegarsi a reti Wi-Fi pubbliche, che sono notoriamente insicure. Connettendosi invece con BitDefender, avrete una protezione da queste insicurezze, grazie a un sistema che cripterà il vostro traffico internet, proteggendo i dati personali e sensibili.

Un altro vantaggio dall'abbonarsi a BitDefender, comune però a tutte le migliori VPN in commercio, riguarda la possibilità di accedere liberamente all'intero web senza restrizioni governative, ottimo qualora viviate in paesi dove l'accesso a determinate pagine e servizi è limitato. Insomma, BitDefender Premium VPN offre una combinazione di sicurezza, privacy e libertà online che la rende adatta a molti, se non tutti, gli utenti che navigano spesso su internet.

Vedi offerta su BitDefender