Abbiamo un nuovo produttore di memorie RAM: benvenuta Lexar

Lexar ha ufficialmente annunciato tramite un comunicato stampa ufficiale la propria entrata nel mercato delle memorie DRAM, per la prima volta nella storia dell’azienda.

Il produttore californiano con sede a San Jose milita nel settore da ben 24 anni. L’azienda, fondata nel 1996, ha basato tutta la sua carriera su quelli che poi sono diventati tra i supporti di memoria esterni più venduti sul mercato. È chiaro però che Lexar abbia ora deciso di ampliare non solo la propria offerta, ma anche di accrescere la propria presenza sul mercato.

È proprio per tale motivo che nell’ultimo periodo abbiamo visto nuovi prodotti, oltre ai classici Pendrive USB, schede SD e adattatori che hanno reso famoso il brand. Appena un mese fa, vi riportavamo difatti la notizia che vedeva Lexar presentare nuovi SSD portatili e un nuovo modello di SSD NVMe chiamato Lexar Professional e destinato ai content creator.

Oggi invece vi raccontiamo dei nuovi moduli di memoria DRAM DDR4 per PC desktop e portatili, con velocità di 2666MHz adatta agli utilizzi basilari. Questi primi moduli quindi non sono ad alte prestazioni e sicuramente non sono indicati per pratiche di overclock, ma possono essere interessanti per aziende e uffici.

Disponibili in due formati, DIMM e SODIMM, i nuovi moduli operano a soli 1.2v, che Lexar ritiene il giusto compromesso tra prestazioni ed efficienza in termini di consumi. Le memorie non hanno un design degno di nota, si presentano con un semplice PCB completamente nero e senza dissipatori installati.

Non è chiaro se nel corso nell’anno arriveranno soluzioni che potrebbero interessare il mercato consumer e gaming, ma Lexar stessa chiarisce che arriveranno nuovi moduli nel tempo. Queste le dichiarazioni di Mike Chen, direttore generale:

“Siamo estremamente orgogliosi di aggiungere le memorie DRAM al nostro portafoglio prodotti. Accanto alla nostra vasta offerta di schede di memoria e soluzioni per unità USB, entriamo adesso nel mercato delle DRAM, da affiancare alla nostra linea di SSD in rapida crescita, per offrire agli utenti una completa suite di soluzioni atte ad ottimizzare il flusso di lavoro e migliorare l’esperienza utente. Lexar ha quindi intenzione di continuare a sviluppare la sua offerta di DRAM, con altri modelli ad alte prestazioni che verranno lanciati nel corso dell’anno”

Le nuove memorie RAM di Lexar saranno disponibili come detto sia in formato DIMM (per PC desktop) che SODIMM (per notebook) e arriveranno sul mercato entro questo mese. In merito ai prezzi, si vai dai 19,99 dollari delle soluzioni SODIMM 4GB-2666 ai 64,99 dollari del taglio da 16GB, fino ad arrivare ai 159,99 dollari del modello 32GB-2666. I moduli DIMM hanno invece prezzi pari a 32,99 dollari per il taglio da 8GB, 64,99 dollari per quello da 16GB e 149,99 dollari per quello da 32GB. Come anticipato, tutti i modelli operano a una frequenza di 2666MHz.