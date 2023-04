Se utilizzare Chat GPT era diventato parte della vostra attività quotidiana e siete rimasti increduli di fronte alla notizia relativa al suo blocco in Italia, sappiate che esiste un metodo molto facile per raggirare le limitazioni derivanti dalle richieste dal Garante della privacy. Con una VPN, infatti, potrete di nuovo accedere al popolarissimo modello di chatbot basato sull’intelligenza artificiale, pertanto quale miglior momento per sottoscrivere un piano con CyberGhost, approfittando di uno sconto dell’82%?

Dopo il blocco di Chat GPT in Italia, moltissime aziende del settore hanno registrato un importante aumento del proprio numero di abbonati, segno che il chatbot basato sull’apprendimento automatico era diventato uno strumento molto richiesto, dimostrando la sua efficacia nel coinvolgimento degli utenti e nell’aumento dell’interazione con il pubblico, anche solo per puro svago. Oltre ai motivi già noti per installare una delle migliori VPN, avrete oggi una ragione in più per sottoscrivere un piano a una VPN, almeno finché Chat GPT non sarà ripristinato in Italia.

Se pensate di usare CyberGhost solo per ripristinare l’accesso a Chat GPT, sappiate che userete solo una minima parte delle potenzialità di questa VPN. Una proposta valida come quella di CyberGhost si spinge oltre, proteggendo la privacy degli utenti, crittografando il traffico internet e nascondendo l’indirizzo IP dell’utente, garantendo così una maggiore sicurezza online e la protezione dei dati personali.

A differenza di una VPN gratuita, CyberGhost consente poi agli utenti di accedere a contenuti geograficamente limitati tramite molti più server sparsi per il mondo, il che si traduce a un potenziale aumento di servizi di streaming o siti web bloccati a cui potrete accedere, aprendo quindi nuove opportunità per l’intrattenimento e l’accesso a risorse online. Con lo sconto dell’82%, che corrisponderà a una spesa di soli 2,19€ al mese, ha poco senso affidarsi a una VPN gratuita e il bello è che pagherete questa cifra irrisoria non soltanto per pochi mesi, ma per ben 2 anni.

Ciò detto, non ci resta che rimandarvi direttamente alla pagina dedicata a questa offerta, ribadendo ancora una volta l’invito ad approfittare di questo sconto, visto che potrebbe terminare da un momento all’altro.

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!