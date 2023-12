Abbonati a IPVanish: 2 anni di VPN in sconto del 72%!

Se prevedete di trascorrere più tempo online durante l'ultima parte dell'anno, spinti dagli acquisti online relativi ai regali di Natale, potrebbe essere vantaggioso considerare l'opportunità offerta da IPVanish. Attualmente è possibile infatti usufruire del suo servizio VPN per 2 anni risparmiando il 72% sul prezzo normale. Questo si traduce in un costo mensile di soli 3,36€ e del beneficio di accedere a oltre 1.600 server in 75 paesi, a una larghezza di banda illimitata, a una protezione da fughe DNS e IPv6, a una crittografia AES a 256 bit e ad una politica di zero log.

Vedi offerta su IPVanish

IPVanish, chi dovrebbe abbonarsi?

L'utilizzo di una VPN risulta vantaggioso tutto l'anno, ma con l'avvicinarsi delle festività natalizie, coloro che ancora non hanno attivato un piano VPN hanno ora un motivo in più per farlo. Le festività spingono infatti a trascorrere più tempo online, passando da uno store all'altro per cercare il miglior prezzo o gli articoli più belli da regalare a Natale, aumentando così il rischio di incappare in potenziali vulnerabilità di sicurezza. A volte, queste vulnerabilità possono manifestarsi in situazioni inaspettate, magari durante la ricerca di auguri speciali o di immagini da condividere con gli amici su WhatsApp.

Se vi ritrovate in questa situazione, o in molte altre simili, cogliere l'opportunità di abbonarvi a IPVanish è senza dubbio una scelta furba. D'altronde, IPVanish è una delle migliori VPN, progettata per preservare la vostra privacy online e prevenire il tracciamento delle attività attraverso funzionalità come il mascheramento dell'indirizzo IP e la crittografia della connessione.

Insomma, sfruttare questa offerta significa garantirsi una maggiore sicurezza online, specialmente in un periodo in cui la connessione e la condivisione di contenuti diventano più frequenti. Non solo proteggerete la privacy, ma otterrete anche una tranquillità extra mentre navigate online durante le festività.

Ciò detto, vi rimandiamo alla pagina dedicata al software, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare dell'offerta. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che lo sconto può cambiare o terminare da un momento all'altro

Inoltre, prima di completare il vostro acquisto, vi suggeriamo caldamente di iscrivervi anche ai nostri tre canali Telegram dedicati alle offerte, con canali specifici dedicati a: Offerte, Hardware & Tech e Abbigliamento e Sport. Buono shopping!

Vedi offerta su IPVanish

Seguici e rimani sempre informato sulle migliori offerte!