I notebook si evolvono ancora: con il Black Friday prendi questo Acer a meno di 1000€

Dotato di processore AMD Ryzen 7 8845HS e GPU GeForce RTX 4060, Acer Nitro V 16 è l'ultimo capolavoro del noto produttore in termini di notebook da gaming. Ora disponibile su Mediaworld a un prezzo di 999€, per un tempo limitato, potete accaparrarvi un PC che vanta non solo prestazioni eccezionali ma anche un'incredibile esperienza visiva su un display da 16" con frequenza di aggiornamento di 165 Hz e gamma di colori sRGB al 100%.

Acer Nitro V 16, chi dovrebbe acquistarlo?

L'Acer Nitro V 16 emerge come una scelta illustre per gli appassionati di gaming e i creativi che ambiscono a coniugare prestazioni di eccellenza con un'esperienza visiva straordinaria. Coloro i quali richiedono una macchina capace di gestire compiti gravosi, come il rendering di video ad alta risoluzione o l'esecuzione di giochi moderni con impostazioni grafiche elevate, troveranno nell'Acer Nitro V 16 un alleato fidato. Grazie al potente processore AMD Ryzen 7 8845HS e alla GeForce RTX 4060, questo laptop è progettato per soddisfare anche le esigenze più esigenti.

Il display da 16" con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz assicura inoltre che i movimenti siano fluidi e le immagini riprodotte alla perfezione, rendendo ogni sessione di utilizzo un vero piacere per gli occhi. Allo stesso tempo, i creatori di contenuti valuteranno la precisione cromatica garantita dalla gamma di colori sRGB al 100%, essenziale per un editing video e fotografico accurato.

Le innovazioni nel raffreddamento, incluse le doppie ventole e i tubi di calore vettoriali, assicurano che il sistema mantenga prestazioni ottimali anche durante sessioni prolungate, senza compromettere il comfort d'uso con rumori eccessivi, in virtù della tecnologia di riduzione del rumore basata sull'IA. Pertanto, l'Acer Nitro V 16 si rivela ideale per chi ricerca un portatile che eccelle tanto nei videogiochi quanto nella produttività creativa, offrendo una soluzione completa che soddisfa un ampio spettro di esigenze.

Vedi offerta su Mediaworld