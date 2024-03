Acer: notebook in sconto fino a 300€!

State pensando di acquistare un nuovo computer portatile per il lavoro, lo studio o il gaming e desiderate approfittare di qualche offerta per risparmiare? A fare al caso vostro sono le ottime promozioni proposte da Acer che, fino al 19 marzo, vi permetteranno di godere di fino a 300€ di sconto su una vasta selezione di notebook!

Offerte High-Tech Acer, perché approfittarne?

Nella pagina Acer dedicata alla promozione troverete centinaia di articoli, dai notebook ai mouse, passando per PC Desktop e monitor, a prezzi davvero convenienti. Affianco a ogni prodotto, infatti, vedrete un bollino con su scritto lo sconto, il quale verrà applicato poi automaticamente al carrello. Si tratta, quindi, di un'occasione davvero imperdibile per tutti coloro che stanno pensando di rinnovare la propria postazione con prodotti di altissima qualità ed estremamente performanti.

Potrete scegliere tra una vasta gamma di prodotti, con l'ulteriore vantaggio di poter pagare in 3 comode rate senza interessi tramite PayPal o Klarna. Le offerte saranno valide fino al 19 marzo, tuttavia, Acer precisa che in caso di esaurimento delle scorte, non sarà possibile rifornire i prodotti prima della fine della promozione.

Tra i prodotti in offerta vi è, per esempio, l'Acer Aspire 5, disponibile a soli 599,00€ invece di 799,00€. Parliamo di un notebook dotato di processore AMD Ryzen 5 7530U Hexadeca-core 2 GHz, schermo Full HD da 15.6", 8GB di RAM e 512 GB di archiviazione SSD, permettendovi di svolgere qualsiasi compito, dalla navigazione web multitasking all'utilizzo di programmi pesanti per il video editing alla grafica, con estrema fluidità e rendendolo, dunque, ideale sia per lo studio che per il lavoro.

Ovviamente vi abbiamo riportato solo un esempio dei tantissimi prodotti Acer in sconto, per cui vi rimandiamo alla pagina dedicata alle offerte, dove potrete scoprirne le altre caratteristiche e approfittare delle occasioni. Vi invitiamo, però, di farlo il prima possibile, dato che come vi abbiamo accennato le scorte potrebbero terminare a breve.

