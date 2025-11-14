Da Acer arriva un’opportunità imperdibile per chi desidera aggiornare la propria tecnologia. Non solo il Black Friday, ma fino al 18 novembre lo store Acer vi permette di ottenere risparmi extra sui vostri acquisti. Più il vostro ordine sarà consistente, maggiore sarà il vantaggio economico: un’occasione unica per approfittare di prodotti di qualità a prezzi ancora più convenienti.

Risparmi crescenti con ordini più grandi

Il principio è semplice: maggiore è l’acquisto, maggiore è il risparmio. Con un ordine minimo di 500€ potrete ottenere un 3% di sconto aggiuntivo. Se decidete di superare i 1000€, il vostro vantaggio sale al 4%, mentre per ordini di almeno 1500€ il risparmio extra raggiunge il 5%. In questo modo, Acer premia la vostra decisione di investire in tecnologia di alta qualità.

Per beneficiare di questi vantaggi basta utilizzare il codice promozionale BUY al momento del pagamento. Inserendolo nel carrello, il sistema applicherà automaticamente lo sconto corrispondente al vostro ordine. È un processo semplice e immediato, pensato per rendere la vostra esperienza di acquisto ancora più conveniente.

Il tempo per approfittare della promozione è limitato: avete tempo fino al 18 novembre per ottenere fino al 5% di sconto extra. Che stiate pianificando un acquisto singolo o vogliate rinnovare l’intero setup tecnologico, questo è il momento giusto per fare un investimento intelligente con Acer. Non lasciatevi sfuggire l’opportunità di risparmiare mentre scegliete qualità e performance.

