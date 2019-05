ADATA XPG Spectrix S40G RGB, SSD M.2 veloce con LED RGB

ADATA ha annunciato l'arrivo di un nuovo SSD gaming, l'XPG Spectrix S40G RGB, dotato di illuminazione LED RGB e prestazioni elevate.

ADATA ha annunciato XPG Spectrix S40G, un nuovo SSD in formato M.2 destinato ai videogiocatori. Si tratta di un prodotto che non vuole passare inosservato, sia per le prestazioni che per il design, grazie all’illuminazione LED RGB. Una particolarità che abbiamo visto di recente anche sull’Aorus RGB M.2.

Il nuovo SSD monta a bordo memoria 3D NAND di tipo TLC prodotta da probabilmente da Micron e un controller Silicon Motion SM2262EN, ed è disponibile in capacità da 256 GB fino a 1 TB.

L’S40G garantisce velocità in lettura e scrittura sequenziale (registrate tramite CrystalDiskMark) rispettivamente fino a 3500 e 3000 MB/s grazie all’uso dell’interfaccia PCIe Gen 3 x4, ma soprattutto al caching SLC.

Per quanto concerne le prestazioni casuali si parla di un massimo di 390.000 IOPS in lettura e 380.000 IOPS in scrittura. Questi valori lo vedono vicino all’SX 8200 Pro, da cui probabilmente l’azienda è partita per realizzare il nuovo modello. Inoltre grazie al formato M.2 2280 può essere installato sulle più recenti piattaforme di Intel e AMD.

Per quanto riguarda le funzionalità, ritroviamo il supporto all’LDPC (Low-Density Parity-Check), una tecnologia per la correzione degli errori del codice che individua e corregge una vasta gamma di errori nei dati, per un trasferimento più accurato e favorire la vita utile dell’SSD. L’XPG Spectrix S40G possiede un sistema di codifica AES a 256 bit che garantisce la sicurezza e l’integrità dei dati.

Sul fronte della resistenza, l’azienda indica una garanzia di 5 anni e un valore in terabyte scritti di 160, 320 o 640 TB all’aumentare della capacità.

Ovviamente non può mancare un accenno ai LED RGB. Nonostante il form factor ridotto, ADATA non ha voluto rinunciare all’illuminazione dotando il dispositivo di due fasce di LED sui bordi più lunghi.

L’azienda non ha indicato se la gestione dell’illuminazione sarà compatibile con i software dei produttori di schede madre, ma sarà comunque personalizzabile tramite il software proprietario XPG RGB Control.

L’SSD arriverà sul mercato a 69,99 dollari per quanto riguarda il modello da 256 GB (AS40G-256GT-C), 99,99 dollari per quello da 512 GB (AS40G-512GT-C) e 189,99 dollari per la versione da 1 TB.