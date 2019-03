Adata XPG SX8200 Pro recensione

Adata XPG SX8200 Pro è un ottimo SSD M.2 che abbina memoria Micron 3D TLC 64L a un controller SMI SM2262EN. Abbiamo provato la soluzione da 1 terabyte.

XPG SX8200 Pro è stato presentato da ADATA come l’SSD NVMe M.2 più performante che hai mai realizzato. L’azienda di Taipei crea da tempo SSD per videogiocatori, overclocker e videomaker, quindi questo XPG SX8200 Pro dovrebbe garantire prestazioni di tutto rispetto. Secondo le specifiche tecniche, l’SSD arriva a velocità di 3,5 / 3 GB/s in lettura / scrittura, valori di tutto rispetto. E per renderlo ancora più accattivante, ADATA ci ha messo un dissipatore nero.

Per questo prodotto l’azienda ha usato una memoria Micron 3D TLC 64L. A livello hardware, questo SSD è identico all’SX8200 e al Gammix S11, tuttavia il vecchio controller SM2262 è stato sostituito con il più recente SMI SM2262EN.

Il nuovo controller garantisce migliori prestazioni e una maggiore efficienza, grazie anche a un firmware ottimizzato e a un data path migliorato. Supporta anche la nuova specifica NVMe 1.3, la crittografia E2E, Raid Engine e LDPC ECC per garantire l’integrità dei dati nel corso del tempo. Troviamo anche il supporto al caching SLC, utile per aumentare le prestazioni di scrittura andando oltre i limiti nativi della tecnologia TLC.

XPG SX8200 PRO 256 GB XPG SX8200 PRO 512 GB XPG SX8200 PRO 1 TB XPG SX8200 PRO 2 TB Prezzo 56 euro 97 euro 214 euro N/A Capacità (utente / grezza) 256 GB / 256 GB 512 GB / 512 GB 953 GB / 1024 GB 2048 GB / 2048 GB Form Factor M.2 2280 D5 M.2 2280 D5 M.2 2280 D5 M.2 2280 D5 Interfaccia / protocollo PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 PCIe 3.0 x4 / NVMe 1.3 Controller SMI SM2262EN SMI SM2262EN SMI SM2262EN SMI SM2262EN DRAM NANYA DDR3 NANYA DDR3 NANYA DDR3 NANYA DDR3 Memoria Micron 64L TLC Micron 64L TLC Micron 64L TLC Micron 64L TLC Lettura sequenziale 3500 MB/s 3500 MB/s 3500 MB/s 3500 MB/s Scrittura sequenziale 1200 MB/s 2300 MB/s 3000 MB/s 3000 MB/s Lettura random 220.000 IOPS 390.000 IOPS 380.000 IOPS 380.000 IOPS Scrittura random 290.000 IOPS 380.000 IOPS 380.000 IOPS 380.000 IOPS Crittografia N/A N/A N/A N/A Resistenza 160 TBW 320 TBW 640 TBW N/A Codice identificativo ASX8200PNP-256GT-C ASX8200PNP-512GT-C ASX8200PNP-1TT-C N/A Garanzia 5 anni 5 anni 5 anni 5 anni

XPG SX8200 Pro non è dotato di tutto l’overprovisioning presente sul suo predecessore, ma questo non significa che sia meno performante, anzi. Il controller SM2262EN permette al nuovo SSD di ADATA di raggiungere un throughput sequenziale in lettura / scrittura pari a 3,5 / 3 GB/s e di 390K / 380K IOPS nelle operazioni di lettura / scrittura casuale. Le prestazioni cambiano ovviamente in base alla capacità, scendendo nei modelli inferiori.

ADATA offre XPG SX8200 Pro in tre diverse varianti: 256 GB, 512 GB e 1 TB. È anche possibile che in futuro arrivi un modello da 2 TB, ma non ci sono dettagli a riguardo. Il prezzo parte da circa 0,22 euro al GB per i modelli da 512 GB e 1 TB, mentre il modello da 256 GB sta a 0,21 euro per GB.

XPG SX8200 Pro non sarebbe davvero “Pro” se non fornisse una garanzia adeguata, e ADATA lo sa bene. Per questo motivo l’unità è fornita di una garanzia di 5 anni ed ha una resistenza garantita di 640 TBW (per il modello da 1 TB). Sul mercato ci sono altri SSD con controller Phison E12 che offrono una resistenza maggiore, tuttavia quella dell’XPG SX8200 Pro è più che sufficiente per le esigenze dell’utente enthusiast o del videogiocatore medio.

Prodotto TBW DWPD Garanzia ADATA XPG SX8200 Pro 1 TB 640 0,35 5 Intel SSD 660p 1 TB 200 0.11 5 Corsair Force MP510 960 GB 1700 0.93 5 Samsung 970 PRO 1 TB 1200 0.66 5 ADATA XPG Gammix 11 / SX8200 960 GB 640 0.35 5 Samsung 860 / 970 EVO 1 1TB 600 0.33 5 WD Black 1 TB 600 0.33 5 WD Blue 3D 1 TB 400 0.37 3 Crucial MX500 1 TB 360 0.2 5

SMI durante la progettazione del nuovo SM2262EN ha voluto anche concentrarsi sul risparmio energetico. Un data path migliore aiuta ad aumentare le prestazioni, ma altri accorgimenti apportati sono specifici per garantire prestazioni uguali o superiori alla scorsa generazione riducendo il consumo energetico. XPG SX8200 Pro supporta più stati NVMe a basso consumo e necessita solamente di 0,33 watt quando è attivo e 0,14 watt quando non lo è.

Software

Come ogni prodotto di qualità che si rispetti, anche questo XPG SX8200 Pro offre il suo pacchetto software. ADATA fornisce un SSD Toolbox che può essere usato per monitorare lo stato dell’unità e per aggiornare il firmware. È possibile poi scaricare Acronis True Image HD, un programma utile per clonare dischi, necessario per spostare senza perdite e problemi i dati dal vecchio HDD o SSD al nuovo.

Uno sguardo ravvicinato a SX8200 Pro

XPG SX8200 Pro è prodotto in formato M.2 2280 e si collega al sistema tramite interfaccia PCIe 3.0 x4. Esteticamente l’unità è molto bella, complici il PCB nero e il dissipatore adesivo che migliora anche l’efficienza con cui viene disperso il calore.

Il modello da noi testato è quello da 1 TB. È più spesso del Samsung 970 EVO perché dotato di componenti su entrambi i lati. Il controller SM2262EN usa una cache DRAM per mantenere un buon livello di prestazioni. La DRAM totale è di 1 GB ed è divisa in due chip, posti ciascuno su un lato dell’SSD. Il resto dello spazio è occupato dalla NAND 3D TLC 64L. Dopo averla formattata, l’unità SSD offre 953 GB di spazio utilizzabile.