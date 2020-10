Advantech DPX-E145, anche le slot machine ora sfruttano le GPU Intel Xe

Come segnalato in un articolo pubblicato dai colleghi di TechPowerUp, Advantech ha presentato il nuovo sistema DPX-E145, progettato per i mercati del casinò (slot machine) e delle macchine per l’ottenimento di premi (AWP) nei parchi di divertimenti. Il dispositivo è equipaggiato con CPU Intel Core Tiger Lake di undicesima generazione e GPU integrata Iris Xe.

È possibile scegliere vari modelli con Core i3, i5 o i7, tutti con configurazioni dual-core o quad-core. Nel caso sia necessaria la GPU integrata Iris XE, si dovrà necessariamente scegliere i Core i5 o i7, in quanto il Core i3 avrà la tradizionale componente grafica UHD di Intel. Le unità supportano fino a quattro monitor in 4K a 60Hz ed includono porte AWP dedicate come CCTALK, SAS, GPIO, I2C, meter connect, ID003, RS485 e audio surround 5.1. L’I/O è indicato come “cabinet ready”, il che significa che il passaggio dei cavi durante il processo di installazione è stato semplificato. Il DPX-E145 supporta anche diversi protocolli per i dispositivi di archiviazione, tra cui SATA DOM, C-Fast, M.2 e USB, ed offre un tray di servizio integrato per l’installazione di SSD da 2,5″.

Per i carichi di lavoro per cui questo sistema è stato pensato, la GPU Iris integrata e le CPU dual/quad core dovrebbero fornire prestazioni ottimali. Il direttore di Advantech ha affermato, in occasione dell’annuncio ufficiale, che la grafica Iris sarà abbastanza veloce al punto in cui non sarà necessaria una scheda grafica dedicata. Ovviamente, a causa del suo design OEM, la scheda sarà acquistabile solamente contattando direttamente Advantech.

La scorsa settimana vi avevamo parlato anche della nuova linea di schede madri Mini-STX di ASRock Industrial Computer con supporto alle CPU Intel Tiger Lake di undicesima generazione. Inoltre, Gigabyte ha recentemente presentato nuovi modelli di PC SFF della gamma BRIX Pro, sempre con a bordo i nuovi processori Tiger Lake della compagnia di Santa Clara.