Aggiornate subito Adobe Acrobat e Reader, risolte diverse vulnerabilità

Adobe ha pubblicato una nuova versione dei suoi noti software Adobe Acrobat e Reader per Windows e macOS per risolvere alcune vulnerabilità gravi che avrebbero permesso ad eventuali aggressori di eseguire codice arbitrario su dispositivi vulnerabili.

In totale, la compagnia, con l’ultimo update, ha eliminato 14 falle di sicurezza che interessavano le due applicazioni, dieci delle quali classificate come importanti. I bug potevano portare all’esecuzione di codice arbitrario, l’aumento dei privilegi locali, la divulgazione di informazioni, l’esecuzione arbitraria di JavaScript e l’inserimento di librerie dinamiche.

La tabella sottostante riporta l’elenco completo dei bug risolti.

Categoria vulnerabilità Impatto vulnerabilità Severità Numero CVE Heap-based buffer overflow Arbitrary Code Execution Critica CVE-2020-24435 Improper access control Local privilege escalation Importante CVE-2020-24433 Improper input validation Arbitrary JavaScript Execution Importante CVE-2020-24432 Signature validation bypass Minimal (defense-in-depth fix) Moderata CVE-2020-24439 Signature verification bypass Local privilege escalation Importante CVE-2020-24429 Improper input validation Information Disclosure Importante CVE-2020-24427 Security feature bypass Dynamic library injection Importante CVE-2020-24431 Out-of-bounds write Arbitrary Code Execution Critica CVE-2020-24436 Out-of-bounds read Information Disclosure Moderata CVE-2020-24426

CVE-2020-24434 Race Condition Local privilege escalation Importane CVE-2020-24428 Use-after-free Arbitrary Code Execution Critica CVE-2020-24430

CVE-2020-24437 Use-after-free Information Disclosure Moderata CVE-2020-24438

Come di consueto, consigliamo ai nostri lettori di aggiornare i software il prima possibile per bloccare eventuali attacchi che potrebbero andare a buon fine nel caso non si sia applicata l’ultima patch. Ricordiamo che è possibile procedere all’aggiornamento dei prodotti in maniera manuale dall’apposita opzione del menù, oppure potete riscaricare il software completo dal sito ufficiale Adobe.

