Al CES 2019 Corsair presenta i nuovi One, PC da gioco con Nvidia RTX

Durante il CES Corsair ha presentato tre nuove modelli del suo One, computer desktop completo pensato per i videogiocatori e che unisce ottime prestazioni e dimensioni compatte. Rispetto alle soluzioni precedenti, risalenti al 2017, i nuovi One godono di un hardware rinnovato e di temperature inferiori. Il merito è, secondo Corsair, del nuovo design interno, che sposta l’alimentatore in basso e triplica il flusso d’aria.

Il modello “base” dei nuovi One è l’i140, dotato di Core i7-9700K, RTX 2080 e un prezzo di 2999 dollari. L’i160 offre invece un Core i9-9900K e una RTX 2080 Ti a un prezzo di 3599 dollari. Il modello di punta (nome in codice i180 Pro) è pensato per i creatori di contenuti: offre un processore a 12 core i9-9920X e una RTX 2080 Ti a 4999 euro.

Per il resto, i nuovi Corsair One sono uguali ai vecchi, eccezion fatta per il modello Pro che offre uno chassis grigio anziché nero. Sulla parte frontale sono presenti due strisce di led RGB, e le ventole di alimentatore e scheda video possono fermarsi completamente in modo da garantire la massima silenziosità con carichi leggeri.

Corsair One i140 Corsair One i160 Corsair One i180 Pro Processore Intel Core i7-9700K Intel Core i9-9900K Intel Core i9-9920X Scheda video Nvidia RTX 2080 Nvidia RTX 2080 Ti Nvidia RTX 2080 Ti RAM 32 GB DDR4-2666 32 GB DDR4-2666 32 GB DDR4-2666 Archiviazione SSD NVMe da 480 GB, HDD da 2 TB SSD NVMe da 480 GB, HDD da 2 TB SSD NVMe da 960 GB, HDD da 2 TB Alimentatore Corsair SF600 da 600W Corsair SF600 da 600W Corsair SF750 da 750W Prezzo (dollari) 2999 3599 4999

Corsair afferma che in futuro potrebbero arrivare modelli One di fascia ancora più alta: la piattaforma infatti supporta ora CPU con un TDP di 165 W e schede video come la nuova Titan RTX. Per quanto riguarda invece i PC appena presentati, l’i140 è già disponibile, mentre l’i160 e l’i180 Pro saranno spediti a partire dal prossimo 12 febbraio.