Alcune RTX 3060 sono già in vendita a prezzi folli

C’è chi, non riuscendo ad attendere il 25 febbraio (data di lancio prevista per le RTX 3060) ha ben pensato di iniziare a metterle in vendita qualche settimana prima. Il prezzo, come prevedibile, risulta essere più del doppio di quello suggerito da Nvidia: ben 750$ (o 120.000 PKR, se preferite), contro i 329$ suggeriti.

Il negozio incriminato (che molto probabilmente farà saltare i nervi di molti utenti, visto che i prezzi delle schede video ultimamente tendono a schizzare un po’ troppo verso l’alto a causa dei problemi di produzione che affliggono sia Nvidia che AMD) risulta essere ZAH Computers, un rivenditore autorizzato pakistano di schede grafiche Palit.

Non è la prima volta in cui un rivenditore del sud-est asiatico ignora l’MSRP, ma in questo caso addirittura si giustifica scaricando la colpa sulle “elevatissime” tasse doganali e i costi di importazione, che sono diventati ormai il capro espiatorio di questa triste vicenda.

Ancora più triste il fatto che per la stessa cifra sarebbe possibile acquistare una RTX 3070, o addirittura una 3080 se si trova la giusta occasione. Dal canto suo, Nvidia afferma di non poter prendere nessun provvedimento per questo tipo di comportamento, quindi non resta che sperare nel buonsenso di altri rivenditori (cosa molto difficile, visto che il mercato è attualmente lasciato allo sbando).

In attesa comunque dell’imminente uscita, vi forniamo un recap della tabella lineup di Nvidia e le varie versioni della nuova generazione di GPU, sperano di riuscire a vedere la RTX 3060 sugli scaffali fra qualche settimana (e, si spera, anche all’interno dei case dei nostri PC).

GeForce RTX 3060 GeForce RTX 3060 Ti GeForce RTX 3070 GeForce RTX 3080 GeForce RTX 3090 GPU Ampere GA106-300 Ampere GA104-200 Ampere GA104-300 Ampere GA102-200 Ampere GA102-300 Processo Samsung 8nm Samsung 8nm Samsung 8nm Samsung 8nm Samsung 8nm Dimensione Die TBC 395.2 mm^2 395.2 mm^2 628.4 mm^2 628.4 mm^2 Transistor TBC 17.4 miliardi 17.4 miliardi 28 miliardi 28 miliardi CUDA Core 3584 4864 5888 8704 10496 TMU / ROP 112 / 64 152 / 80 184 / 96 272 / 96 328 / 112 Tensor / RT Core 112 / 28 152 / 38 184 / 46 272 / 68 328 / 82 Clock di base 1320 MHz 1410 MHz 1500 MHz 1440 MHz 1400 MHz Clock massimo 1780 MHz 1665 MHz 1730 MHz 1710 MHz 1700 MHz FP32 13 TFLOP 16 TFLOP 20 TFLOP 30 TFLOP 36 TFLOP TFLOP RT 25 TFLOP 32 TFLOP 40 TFLOP 58 TFLOP 69 TFLOP Tensor TOP 101 TOP 192 TOP 163 TOP 238 TOP 285 TOP Memoria 12 GB GDDR6 8 GB GDDR6 8 GB GDDR6 10 GB GDDR6X 24 GB GDDR6X Bus di memoria 192-bit 256-bit 256-bit 320-bit 384-bit Velocità memoria 16 Gbps 14 Gbps 14 Gbps 19 Gbps 19.5 Gbps Larghezza di banda 384 Gbps 448 Gbps 448 Gbps 760 Gbps 936 Gbps TGP 170W 175W 220W 320W 350W MSRP 329$ 399$ 499$ 699$ 1499$ Disponibilità 25/02/2021 2/12/2020 29/10/2020 17/09/2020 24/09/2020

Sebbene le aspettative non siano delle migliori, vi auguriamo di riuscire a beccare l’occasione per portarvi a casa la vostra nuova scheda video, possibilmente a un prezzo umano e senza dover per forza dare in pegno qualche organo (che, tecnicamente, dovrebbe essere più vitale di una GPU, ma forse il concetto non è ancora abbastanza chiaro).