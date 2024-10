Assicurati un vantaggio SLEALE con questo monitor da gaming Alienware! (-97€)

Siete alla ricerca di un monitor da gaming che possa catapultarvi nel futuro dell'intrattenimento videoludico? Allora non lasciatevi sfuggire questa offerta su Amazon. Il monitor Alienware AW2724HF è ora disponibile a soli 312,45€, con uno sconto del 24% rispetto al prezzo originale di 409€. Un'opportunità unica per risparmiare ben 96,55€ su un prodotto di alta qualità!

Monitor gaming Alienware AW2724HF, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo gioiello tecnologico è l'alleato perfetto per i giocatori che non si accontentano e cercano prestazioni al limite dell'immaginabile. Con una frequenza di aggiornamento di 360Hz e un tempo di risposta di 0.5ms, l'AW2724HF ridefinisce gli standard della fluidità di gioco. La tecnologia Fast IPS garantisce immagini nitide e reattive, mentre le funzionalità AMD FreeSync Premium e VESA AdaptiveSync eliminano fastidiosi artefatti visivi come tearing e stuttering per consentirvi di competere in ogni ambito frenetico.

L'Alienware AW2724HF non si limita alle pure prestazioni, ma pensa anche al benessere dei giocatori. La tecnologia ComfortView Plus riduce l'emissione di luce blu nociva senza compromettere la qualità cromatica, permettendo sessioni di gioco prolungate senza affaticare la vista. Il design LEGEND 2.0 non è solo un piacere per gli occhi, ma incorpora funzionalità pratiche come il sostegno retraibile per le cuffie e un supporto completamente regolabile.

La qualità dell'immagine è al top grazie al pannello Full HD da 27 pollici che copre il 99% dello spazio colore sRGB e supporta l'HDR 10. La connettività è assicurata da due porte DisplayPort, una HDMI e ben cinque porte USB, rendendo questo monitor il cuore pulsante di qualsiasi setup gaming all'avanguardia.

Al prezzo promozionale di 312,45€, l'Alienware AW2724HF rappresenta un investimento eccellente per chi desidera portare la propria esperienza di gioco ad ottimi livelli. La combinazione di prestazioni estreme, design funzionale e tecnologie all'avanguardia lo rende un monitor ben piazzato nella sua categoria, ora disponibile a un prezzo che sfida la concorrenza.

