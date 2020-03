Alte temperature con i Ryzen 3000? Niente paura ci pensa l’overclocker Der8auer

Avete una CPU AMD Ryzen di nuova generazione? V basterà spostare il blocco di raffreddamento del vostro dissipatore e il gioco è fatto, avrete temperature più basse. Non è uno scherzo ma è la proposta dell’overclocker Roman Hartung, meglio conosciuto come Der8auer, che ha progettato una nuova soluzione per migliorare la dissipazione dei processori AMD Ryzen 3000, in tutte quelle situazioni in cui si voglia spingere il processore oltre una determinata soglia.

Prima di spiegare come funziona il sistema, bisogna porre l’attenzione sul concetto di hot spot. Come sappiamo una CPU è composta dal chip (die), situato sul PCB e coperto da quello che chiamiamo heatspreader, che non copre mai a contatto l’intera superficie, ma solo alcune parti. Di conseguenza questo fa sì che alcune zone siano più calde rispetto ad altre. Nasce da qui il concetto di hot spot, ovvero l’area o il punto più caldo della CPU, perché direttamente a contatto tra CPU e heatspreader.

Roman è partito dall’idea che i processori Ryzen di terza generazione, essendo basati su una tecnologia chiplet, non sono mai centrati nel PCB e, di conseguenza, l’hot spot risulta decentrato. I dissipatori allora potrebbero ottenere una resa migliore se riuscissero a dissipare messi a diretto contatto con il punto più caldo.

Der8auer ha creato allora una nuova staffa di montaggio per dissipatori che permette di centrare perfettamente la superficie di contatto del sistema di raffreddamento sull’hot spot, migliorando in questo modo le prestazioni e abbassando la temperatura della CPU. Attenzione però, non tutte le schede madri AM4 sono compatibili direttamente con questo kit: vi lasciamo il link per la lista di compatibilità ed eventuali modifiche al sistema che andrete a montare.

Veniamo però ora a una domanda che sicuramente vi sarete posti: chi deve acquistare il kit creato da Der8auer? La risposta è semplice, gli overclocker. Se da un lato è vero che le staffe di montaggio sono state progettate per qualsiasi CPU Ryzen di terza generazione, è altrettanto vero che con un utilizzo normale della CPU non si avranno mai problemi di temperatura che possano spingervi ad utilizzare questo kit, a patto ovviamente che usiate un sistema di raffreddamento adatto al vostro processore. Se però siete degli overclocker che vogliono spingere il proprio Ryzen al limite, vi lasciamo il link al sito e marketplace tedesco a lui affiliato Caseking: il prezzo è di 29,90 Euro.