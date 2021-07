AMD 4700S è l’APU di PS5, non di Series X

Diversi mesi fa vi avevamo parlato dell’avvistamento del misterioso kit desktop AMD 4700S, composto da una CPU basata sull’architettura Zen 2 a otto core con supporto al Simultaneous Multithreading (SMT). Inoltre, il kit era dotato di 16GB di memoria GDDR6, lo stesso quantitativo presente in Xbox Series X.

Credit: Bodnara

Credit: Bodnara

Proprio questi dettagli avevano portato a pensare che la compagnia di Sunnyvale aveva recuperato componenti che non soddisfavano i requisiti per Xbox Series X, rivendendoli poi come 4700S. Logicamente, AMD non può semplicemente distribuire lo stesso processore che produce per Microsoft (per ovvie ragioni) e, pertanto, il chip potrebbe essere il risultato di un die difettoso con una GPU integrata non funzionante correttamente. Data la mancanza di una GPU integrata nel processore, è necessaria l’installazione di una scheda grafica dedicata. Purtroppo, nonostante la presenza di uno slot di tipo PCIe x16 a livello meccanico, in realtà la connessione avviene solo usando quattro linee.

A quanto pare, stando a Bodnara (successivamente ripreso da TechPowerUp), il kit desktop AMD 4700S non è basato su una Xbox Series X, ma sulla Playstation 5. Infatti, troviamo una CPU con architettura Zen 2 con otto core e sedici thread che può raggiungere la frequenza di 3,2Ghz. La scheda che è stata testata era dotata di memorie GDDR6 SK Hynix che girano alla velocità di 14Gb/s, posizionate nella parte posteriore. L’APU è collegata al A77E Fusion Controller Hub (FCH) di AMD, utilizzato anche sul SoC di Xbox One “Durango”, particolare che aveva proprio fatto propendere che si trattasse di chi destinati in origine a Xbox Series X.

La GPU integrata è stata disabilitata, ma si tratta della stessa, basata su RDNA2, usata sulla PS5. Il team Bodnara ha effettuato i suoi test installando una scheda grafica dedicata Radeon 550, ottenendo i risultati sottostanti.

Credit: Bodnara

Credit: Bodnara