AMD, avvistato il Ryzen Threadripper PRO 3995WX

A quanto pare, AMD si sta preparando a rinnovare completamente la sua linea di processori basati sull’apprezzata architettura Zen 2. Proprio nella giornata di ieri vi abbiamo proposto la nostra recensione dei nuovi Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT e Ryzen 5 3600XT, CPU della compagnia di Sunnyvale dedicati al mercato desktop e membri della gamma Matisse Refresh, mentre si continua a parlare incessantemente anche delle APU Ryzen 4000, nome in codice Renoir, che combineranno core Zen 2 con GPU Vega.

All’appello manca ancora la serie Threadripper, di cui, apparentemente, sembra in sviluppo una variante “PRO” orientata alle workstation professionali. Il leaker HXL ha pubblicato su Twitter un messaggio, originariamente presente su Chiphell ed ora nascosto, che mostra un AMD Ryzen Threadripper PRO 3995WX. Data la dicitura, dovrebbe essere equivalente circa ad un Ryzen Threadripper 3990X ma con l’aggiunta delle funzionalità “PRO”, quindi facilmente vedremo l’arrivo anche di Ryzen Threadripper PRO 3975X e Ryzen Threadripper 3965WX.

Si tratta della prima volta che la serie “WX” vede l’introduzione di componenti orientati a workstation “PRO”, ma rumor inerenti all’argomento sono spuntati in rete già lo scorso anno. Gli AMD Ryzen Threadripper PRO dovrebbero offrire la stessa configurazione di core Zen 2, ma con prestazioni superiori in I/O ed il supporto a memorie ad otto canali, e la possibilità di essere installate sulla nuova piattaforma WRX80. Stando a Videocardz, queste nuove CPU saranno presentate ufficialmente il prossimo 14 luglio, quindi non ci resta altro che attendere pazientemente ancora qualche giorno per saperne di più.

Nome della famiglia AMD Ryzen Threadripper 1° generazione AMD Ryzen Threadripper 2° generazione AMD Ryzen Threadripper 3° generazione Architettura CPU Zen 1 Zen+ Zen 2 Nodo di produzione 14nm 12nm 7nm CPU Core massimi 16 32 64 CPU Thread massimi 32 64 128 Supporto PCIe PCIe Gen 3.0 PCIe Gen 3.0 PCIe Gen 4.0 Linee PCIe massime 64 64 72 L2 Cache massima 8MB 16MB 32MB L3 Cache massima 32MB 64MB 256MB Socket TR4 TR4 sTRX4 Chipset X399 X399 TRX40, TRX80, WRX80 Lancio 2017 2018 2019-2020

Recentemente vi abbiamo informato che, stando ai primi benchmark apparsi in rete e condotti su Cinebench R15 e Cinebench R20, l’APU Ryzen 7 4700G offra prestazioni paragonabili ad un Ryzen 7 3800X pur disponendo di meno cache ed con un TDP inferiore a 40W.