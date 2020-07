AMD Ryzen 7 4700G: prestazioni da Ryzen 7 3800X con consumi inferiori

L’utente Facebook ITCooker è riuscito a testare in anteprima l’APU AMD Ryzen 7 4700G. I benchmark sono stati eseguiti su una scheda madre ASRock B550 Taichi e con 16GB di RAM DDR4, e i risultati sono sorprendenti: va quanto un Ryzen 7 3800X (Amazon) pur disponendo di meno cache e di un TDP inferiore di 40W.

Il top di gamma della famiglia Renoir è stato testato sia su Cinebench R15, dove ha ottenuto 2168 punti, che su Cinebench R20, dove ha raggiunto 5120 punti. In entrambi i benchmark sono stati condotti test in multithreading e, in entrambi i casi, il suddetto chip si è rivelato alla pari del Ryzen 7 3800X.

I risultati sono sorprendenti considerando le specifiche dell’APU. AMD Ryzen 7 4700G è basato sull’architettura Zen 2; offre 8 core/16 thread, una frequenza base di 3,6GHz, una massima di 4,45GHz (su un solo core). La cache L3 ammonta a 12MB, mentre il TDP è di 65W. Questo processore è dotato di una GPU Vega 8 operante a un clock di 2100MHz, inoltre dovrebbe supportare ufficialmente memorie DDR4 da 3200MHz, in dual channel. Il chip è prodotto con l’avanzato nodo a 7nm di TSMC.

Rispetto a un Ryzen 7 3800X quindi dispone di 20MB di cache in meno, una frequenza base e un TDP inferiori rispettivamente di 200MHz e 40W. Come si spiegano tali risultati? Uno dei motivi potrebbe stare nel design monolitico della APU, che quindi non è penalizzata dalla latenza tipica del design a chiplet.

CPU Architettura Core/Thread Frequenza base Frequenza massima Cache totale RAM iGPU TDP Prezzo AMD Ryzen 7 4700G Zen 2 8 core/16 thread 3,6GHz 4,45GHz 12MB 3200MHz Vega 8 65W N/A AMD Ryzen 7 3800X Zen 2 (4 core/8 thread) x2 3,9GHz 4,5GHz 32MB 3200MHz No 105W ∼320 euro

Purtroppo non sappiamo ancora quanto costerà il nuovo chip, ma nelle ultime ore, sono comparse le presunte cifre delle versioni Pro, di cui parliamo in questa news. In definitiva, le nuove APU di AMD vantano prestazioni considerevoli lato CPU, peccato che l’iGPU sia ancora basata su architettura Vega, che è meno prestante rispetto a RDNA.

Probabilmente, il passaggio all’architettura grafica di nuova generazione avverrà solo con le APU Ryzen della serie 5000, che dovrebbero uscire nel Q4 2021 o Q1 2022. Nel frattempo, vi invitiamo a dare un’occhiata alla recensione dei processori Ryzen XT.