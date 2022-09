Sappiamo già che le schede madri equipaggiate con i chipset X670 e X670E accompagneranno l’uscita dei nuovi processori AMD Ryzen 7000 a fine mese, ma, sino ad ora, non si era ancora parlato approfonditamente delle proposte per la fascia media del mercato, vale a dire B650 e B650E, che sicuramente saranno molto popolari tra coloro che non hanno a disposizione un budget elevato per assemblare la propria build basata sulle nuove CPU Zen 4 dell’azienda di Sunnyvale.

Presto questo cambierà, in quanto AMD ha annunciato che, il prossimo 4 ottobre alle 10:00 CDT (equivalenti alle 17:00 in Italia), terrà la presentazione “An Exclusive First Look at B650 and B650E AMD Motherboards“, durante la quale, come dice il nome stesso, svelerà tutti i dettagli inerenti alle nuove piattaforme. Alcuni tra i maggiori produttori di motherboard, come ASUS, ASRock, Biostar, Gigabyte e MSI, saranno presenti all’evento per presentare le loro proposte che supporteranno le memorie DDR5 a doppio canale e la veloce interfaccia PCI Express 5.0.

Al momento, purtroppo non sappiamo quanto tempo intercorrerà tra l’annuncio e l’effettiva commercializzazione dei prodotti, ma molto probabilmente non dovremo attendere molto, in quanto i processori saranno già disponibili sul mercato da qualche settimana. Inoltre, rispetto a X670 e X670E, dobbiamo aspettarci qualche rinuncia a livello di feature per limitare i costi. Del resto, già le CPU, le memorie DDR5 e le schede X670/X670E non sono affatto economiche e risparmiare qualcosa sulle schede madri potrebbe sicuramente attrarre maggiormente l’attenzione dei consumatori.

