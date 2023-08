Circa un mese fa AMD ha ufficializzato il Ryzen 9 7945HX3D, portando la 3D V-Cache anche sui notebook. Si tratta di un processore 16 core / 32 thread con frequenza fino a 5,4GHz e TDP di 55 watt, che offre la bellezza di 144MB di cache. Il primo portatile a equipaggiarlo è un ASUS ROG Strix Scar 17 X3D, dove troviamo la CPU abbinata a una potente RTX 4090 da 175 watt. Ma come si comporta il nuovo chip AMD? I benefici che abbiamo visto in ambiente desktop si ritrovano anche nel mondo dei portatili?

I colleghi di Tom’s Hardware US hanno recensito il portatile (la trovate a questo indirizzo) e in questo articolo analizzeremo i dati raccolti riguardo le prestazioni del processore per capire se la 3D V-Cache si conferma la marcia in più per il gaming anche sui notebook.

L’ASUS ROG Strix Scar 17 X3D con Ryzen 9 7945HX3D è stato confrontato con altri notebook gaming di fascia altissima, tra cui un ASUS ROG Strix Scar 18, un MSI Titan GT77 HX e un Alienware m18. Anche questi tre sono equipaggiati con RTX 4090 da 175 watt, mentre per quanto riguarda il processore, il Titan GT77 ha a bordo un Intel Core i9-13950HX, mentre gli altri due sono dotati di un Core i9-13980HX.

Partiamo dai giochi: sono stati testati Shadow of the Tomb raider, GTA V, Red Dead Redemption 2, Far Cry 6 e Borderlands 3. I benchmark sono stati fatti a diverse risoluzioni, ma qui ci concentreremo solamente su quelli eseguiti in Full HD, comuni a tutti i laptop testati.

In Shadow of the Tomb Raider il notebook raggiunge i 188 FPS medi, rimanendo dietro solamente all’Alienware m18, che arriva a 192 FPS. Passando a GTA V, il notebook con Ryzen 9 7945HX3D tocca i 179 FPS, un risultato pressoché identico a quello dell’Alienware, pari a 181 FPS. Qui l’ASUS ROG Strix Scar 18 rimane più indietro e si ferma a 152 FPS, mentre l’MSI Titan GT77 HX raggiunge i 176 FPS medi.

In Far Cry 6 lo Scar 17 X3D arriva a 132 FPS medi in Full HD, facendo molto meglio di tutti gli altri presenti nel confronto. In Red Dead Redemption 2 invece l’Alienware m18 torna in cima alla classifica con 135 FPS, mentro lo Scar 17 X3D si ferma a 129 FPS, facendo leggermente meglio di MSI Titan GT77 HX (127 FPS) e Scar 18 (123 FPS).

Infine, in Borderlands 3 lo Scar 17 X3D fa registrare 172 FPS, ma sia l’Alienware m18 che l’MSI Titan GT77 HX sono più veloci, con rispettivamente 186 FPS e 177 FPS. Qui sotto vi lasciamo anche un risultato dei test in Quad HD, per darvi un’idea delle prestazioni che si possono raggiugnere sfruttando la massima risoluzione del pannello.

Le prestazioni nel gaming sono quindi ottime, anche se il Core i9-13980HX a bordo dell’Alienware m18 sembra offrire uno spunto in più, quantomeno in questi titoli. Le performance al di fuori dei giochi non riservano particolari sorprese: il processore è molto simile al Ryzen 9 7945HX “liscio”, dato che nella produttività la 3D V-Cache non offre gli stessi benefici che vediamo nei giochi.

Su Geekbench 5 lo Scar 17 X3D raggiunge i 2139 punti in single core e i 19543 punti in multi core. Nel benchmark single core l’Alienware m18 si conferma il migliore con 2800 punti, mentre in quello multi core la medaglia d’oro va all’MSI Titan GT77 HX, che raggiunge i 20602 punti.

Nel test di transcodifica video da 4K a 1080p con Handbrake lo Scar 17 X3D è invece il peggiore dei laptop: con un tempo di 2 minuti e 56 secondi si piazza dietro allo Scar 18 (2:49), all’Alienware m18 (2:39) e all’MSI Titan GT77 HX, che con 2 minuti e 38 secondi è il più veloce a concludere il benchmark.

Dati alla mano, cosa possiamo dire del nuovo AMD Ryzen 9 7945HX3D? È il miglior processore da gaming per notebook? A prima vista sembra di no, ma 5 giochi non sono molti per fare test di questo genere e, in ogni caso, la differenza con il Core i9-13980HX è contenuta. Ciò che emerge è che AMD ha fatto un buon lavoro di implementazione della tecnologia anche su questo chip, riuscendo a colmare il divario con Intel in ambito gaming; se volete provarlo con mano, attualmente l’ASUS ROG Strix Scar 17 X3D è l’unica scelta possibile, ma sappiate che dovrete sborsare parecchi soldi: non è ancora disponibile sul nostro mercato, ma la configurazione con Ryzen 9 7945HX3D, RTX 4090, 32GB di RAM DDR5-4800, SSD NVMe da 1TB e schermo QHD 240Hz con G-Sync costa, oltreoceano, 3600 dollari.