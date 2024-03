NVIDIA alza l’asticella: Black Myth: Wukong e Naraka: Baldepoint con grafica da urlo

NVIDIA ha rivelato una serie di novità relative alla tecnologia RTX in vista della Game Developers Conference, tra cui importanti aggiornamenti per alcuni dei titoli più attesi, quali Black Myth: Wukong e Naraka: Baldepoint.

Inoltre, NVIDIA, ha annunciato che l'aggiornamento per rendere compatibile il DLSS 3.5 con Portal with RTX sarà disponibile da oggi, mentre il prossimo Star Wars Outlaws di Ubisoft, supporterà il DLSS 3.

Entrando più nel dettaglio, il supporto al Full Ray Tracing e alla tecnologia NVIDIA DLSS 3.5 sarà presente al lancio delle versioni PC di Black Myth: Wukong e Naraka: Baldepoint, garantendo un'esperienza di gioco eccezionale ai giocatori che faranno affidamento ai prodotti, e ai servizi, della serie GeForce.

Star Wars Outlaws, il nuovo open world targato Ubisoft, verrà rilasciato con il pieno supporto per il DLSS 3, il Full Ray Tracing e Reflex, offrendo una grafica spaccamascella, e un gameplay più reattivo, se fruito sulle ultime GPU NVIDIA GeForce RTX.

Portal with RTX, inoltre, si aggiorna per supportare il DLSS 3.5 e il Ray Reconstruction, migliorando la fedeltà del ray tracing e la reattività degli effetti di illuminazione dinamica. L'aggiornamento sarà disponibile gratuitamente su Steam per tutti i possessori di Portal.

Diablo IV, infine, riceverà un aggiornamento della qualità dell'immagine con l'aggiunta di effetti in ray-tracing il prossimo 26 marzo, migliorando riflessi e ombre per un'esperienza di gioco più realistica e immersiva.

Le altre novità annunciate oggi, includono l'arrivo di Sengoku Dynasty in early access con DLSS 3, Outcast - A New Beginning con DLSS 2 & DLAA, e The First Berserker: Khazan con NVIDIA DLSS 3 e Reflex.

Inoltre, NVIDIA RTX Remix Open Beta, renderà disponibile il DLSS 3.5 con Ray Reconstruction ai modder per fornire nuovi strumenti capaci di migliorare le loro creazioni.

Infine, la stagione 2 di The Finals che sarà disponibile il prossimo 14 marzo, includerà DLSS 3, RTXGI e Reflex.