AMD, i nuovi EPYC Milan superano Dual Xeon in alcuni test

È presente da poche ore sul database di Geekbench il benchmark di un nuovo processore della serie EPYC di AMD. Si tratta dell’AMD EPYC 7643, nuova CPU della casa di Sunnyvale basata su architettura Zen 3 dal nome in codice “Milan”, dotata di 48 core. Nei test svolti risulta che il nuovo processore di casa AMD in configurazione con single CPU avrebbe delle prestazioni superiori rispetto perfino all’Intel Xeon Platinum 8276, soluzione con doppia CPU.

Il nuovo processore AMD vede, oltre al maggior numero di core, una rivisitazione del core design e della quantità cache, con la presenza di ben 256MB di Cache L3 e 24MB di Cache L2, il tutto con una frequenza operativa standard di 2.30GHz, che può arrivare in boost fino a 3.60GHz. Il TDP massimo si attesta invece sui 225W, un dato non indifferente dato il segmento di appartenenza del prodotto. Tra le configurazioni disponibili figura anche una versione che potremmo definire “light”, dotata di 32 core e 128MB di cache L3. Questa soluzione dovrebbe essere equipaggiata con quattro CCD.

Per quanto riguarda le performance, il nuovo processore ha ottenuto dei punteggi sia in single che multi core superiore rispetto alla sua controparte Intel. Nella lineup AMD invece, comparando il meno potente 7543 con il 7643, emerge una differenza a favore del fratello minore solamente in single core, dato derivante probabilmente dal clock di base maggiore.

Sempre su Geekbench è presente un ulteriore benchmark, relativo alle prestazioni di un server dotato di configurazione dual socket con a bordo due AMD EPYC 7513, per un totale di 64 core complessivi affiancati a 512GB di RAM DDR4. Ognuno di questi processori dovrebbe lavorare a una frequenza di 2,60GHz, ma nel test le CPU operavano solamente a 1,80GHz e i risultati ottenuti nel benchmark non sembrano eccezionali.

I nuovi AMD EPYC non si limitano ovviamente ai tre modelli apparsi su Geekbench, sul mercato dovrebbero arrivare un totale di 13 SKU. Abbiamo raccolto le varie differenze in questo articolo, in cui cerchiamo anche di spiegarvi come funziona la nomenclatura usata da AMD per il segmento server, nella speranza di fare maggiore chiarezza.

Questi nuovi processori, stando a quanto dichiarato dalla stessa AMD, dovrebbero essere lanciati ufficialmente nel mese di Marzo, corredati da un ecosistema di supporto da parte del produttore americano, che a quanto pare sembra essere pronto a dare del filo da torcere ad Intel.