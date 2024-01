AMD, la tecnologia di frame generation per tutti i giochi sta per diventare ufficiale

Durante il CES 2024, AMD ha svelato che la tecnologia Fluid Motion Frames (AFMF) sarà parte integrante del driver di lancio della nuova Radeon RX 7600 XT. AFMF è stata in anteprima nei driver di prova dal settembre scorso e rappresenta la risposta di AMD a iniziative simili di Nvidia, come DLSS 3 e Frame Generation.

Una delle caratteristiche più sorprendenti di AFMF è la sua indipendenza da hardware specifico o integrazione di gioco. Questo significa che i possessori di Radeon potranno beneficiare di un upscaling avanzato senza dover investire in specifici hardware o attendere che i giochi aggiungano il supporto. AMD ha già una funzione di generazione di frame specifica per alcuni giochi, ma AFMF, basata su driver, promette di funzionare su qualsiasi gioco compatibile con DirectX 11 o 12.

Dopo mesi di anteprima senza dettagli sulla data di inclusione nei driver principali, AMD ha finalmente confermato che AFMF sarà ufficialmente disponibile dal 24 gennaio, coincidendo con il lancio della Radeon RX 7600 XT. Questo rappresenta una grande notizia per i giocatori con hardware meno potente, poiché potranno migliorare l'esperienza di gioco su una vasta gamma di titoli, superando la concorrenza.

Aaron Steinman di AMD, ha dichiarato che Nvidia potrebbe dover seguire l'esempio di AMD per rimanere competitiva nel mondo dell'upscaling. Questo suggerisce che AMD sta proponendo una soluzione all'avanguardia, mettendo pressione sulla concorrenza per adattarsi e innovare.

Va considerato che, nonostante la promessa della generazione di frame, sia essa basata su driver o specifica per il gioco, non sia la soluzione miracolosa per i frame rate, il recente supporto della serie iGPU 700M indica invece una prospettiva molto interessante. Giochi come Baldur's Gate 3 hanno mostrato un notevole miglioramento delle prestazioni con AFMF abilitato.