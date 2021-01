AMD Navi 31, GPU a doppio chiplet e più di 10 mila core!

I rumor riguardo le GPU Navi 31, ovvero quelle che si suppone siano i chip grafici AMD di prossima generazione basate su RDNA 3, cominciano già ad affiorare. Un leak pubblicato i primi giorni del 2021 e scoperto solo in questi giorni sembra indicare che AMD voglia implementare anche nelle proprie schede grafiche un design a chiplet, esattamente come fatto per le CPU Ryzen.

Secondo quanto pubblicato su Twitter dall’utente @Kepler_L2, Navi 31 potrebbe essere la prima GPU di AMD ad utilizzare un design MCM (multi-chip module). Il leak indica per ogni chiplet la presenza di 80 CU (Compute Units) e come il modello top di gamma della serie ne utilizzi due per un totale di 160 CU, il doppio rispetto alla Radeon RX 6900 XT basata su Navi 21. Nel caso il rapporto tra CU e SP (Stream Processors) rimanga lo stesso, il totale ammonterebbe a 10240 SP per la nuova GPU.

L’architettura RDNA 3, stando a quanto dichiarato dal vicepresidente esecutivo Computing and Graphics di AMD Rick Bergman, dovrebbe portare lo stesso incremento in efficienza visto nel passaggio da RDNA a RDNA 2. AMD starebbe lavorando sodo anche su una nuova implementazione di hardware dedicato al ray tracing, hardware che al momento nella sua prima generazione è ancora lontano da ciò che il principale competitor, Nvidia, può offrire.

Patent: Command processor based multi dispatch scheduler – AMD Command processor to orchestrating the ray tracing pipeline, accelerating ray tracing execution. The 2nd gen AMD Ray Tracing is coming. More details: https://t.co/FnrPkPMW7l pic.twitter.com/E8axN73pQG — Underfox (@Underfox3) January 22, 2021

Come ricordato dai colleghi di VideoCardz, l’utente di Twitter @Underfox3 ha recentemente scoperto che AMD sta già sviluppando una tecnologia per sincronizzare il carico di lavoro tra le GPU basate su MCM e un nuovo processore di comando che orchestra la pipeline di ray tracing per le GPU next-gen. Queste migliorie potrebbero apparire già in RDNA 3.

AMD non ha ancora confermato quando RDNA 3 arriverà sul mercato. Tuttavia, basandoci sulla roadmap mostrata nei vari eventi dedicati al lancio di nuovi prodotti, l’azienda guidata da Lisa Su potrebbe annunciare al mondo la nuova generazione di GPU nel 2022.