AMD Radeon RX 6600, comparsa online la variante di Sapphire

Sapphire lancerà presto un modello a doppia ventola (1310-01-20G) chiamato Radeon RX 6600 Pulse. Questo modello è in realtà ancora più piccolo della variante XT PULSE di Sapphire, il che la rende la scheda RDNA2 più piccola che l’azienda abbia rilasciato finora.

Fino a qui non c’è nulla di strano, ma un rivenditore portoghese ha messo in vendita la scheda grafica Sapphire Radeon RX 6600 PULSE prima del lancio ufficiale. Svelandone, ovviamente, anche il prezzo.

Photo credits: PCDIGA

Il rivenditore ha inserito la GPU nel suo sito a 589,90 Euro con una data di stock prevista per il 28 settembre, quindi oggi. La scheda video non dovrebbe essere in vendita fino al 13 ottobre, come VideoCardz avrebbe appreso in precedenza attraverso le sue fonti indipendenti. Il 13 ottobre, inoltre, è il giorno in cui le recensioni potranno essere pubblicate (“Press Review Embargo”), come vi avevamo segnalato. In genere, le nuove schede grafiche vengono rilasciate ai rivenditori entro pochi giorni dalla pubblicazione delle recensioni, quindi sembra strano che davvero la scheda sarà disponibile nel sito del rivenditore portoghese a partire da oggi.

A conferma di ciò, dopo qualche ora – come ci si poteva immaginare – il rivenditore ha rimosso il prodotto dal suo sito e se ora vi recate alla pagina dedicata alla scheda grafica troverete un errore 404. Questo indicherebbe che si sia trattato di un errore o una svista da parte di PCDIGA, pubblicando anticipatamente la pagina dedicata all’imminente GPU.

Photo credits: PCDIGA

In ogni caso la scheda si basa su un PCB personalizzato con un singolo connettore di alimentazione a 8 pin. Il rivenditore non offre alcun dettaglio sulle specifiche oltre a una conferma sulla memoria GDDR6 da 8GB. Da ciò che abbiamo scoperto in precedenza, il modello è dotato di GPU Navi 23 XL con 28 unità di calcolo contro 32 del modello XT, 1792 Stream Processor (contro i 2048 del modello XT) e 32MB di Infinity Cache.