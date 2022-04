Abbiamo iniziato a parlare della nuova gamma Radeon RX 6×50 XT di AMD qualche articolo fa, a cominciare dalla RX 6750 XT di PowerColor per proseguire con la top di gamma RX 6950 XT di Gigabyte. Il cerchio si chiude ora con novità da poco emerse in rete riguardo RX 6650 XT, la GPU di fascia bassa della linea con specifiche aggiornate rispetto a RX 6600 XT.

Come per tutti gli altri modelli la scheda dovrebbe mantenere lo stesso processore grafico, in questo caso Navi 23 XT con 2.048 stream processor e 32 ray accelerator, nonché la stessa Infinity Cache da 32MB. La RX 6650 XT trapelata nel sito di Videocardz fa parte della gamma Hellhound di PowerColor, il modello supporta la funzionalità dual-BIOS con le modalità Silent e OC. Ciò si traduce in una frequenza boost di 2635MHz, partendo da una frequenza operativa di 2410MHz. Un miglioramento marginale del 4,4% e poco meno del 3,7% riguardo RX 6600 XT, che ha una frequenza operativa di 2382MHz e una frequenza di boost di 2593MHz.

A differenza delle altre schede, Radeon RX 6650 XT non farà uso di una memoria da 18Gbps. Contrariamente alle voci in circolazione, Videocardz sostiene infatti che il modello farebbe uso di moduli da 17,5 Gbps, in questo modo l’ampiezza di banda passa da 256 GB/s a 280 GB/s, migliorando complessivamente del 9,4% rispetto Radeon RX 6600 XT.

Le frequenze più alte comportano anche una variazione per quanto riguarda i requisiti di alimentazione, che passano da 500W a 600W (complessivi sull’alimentatore, non esclusivamente per la scheda video), mantenendo però il connettore di alimentazione da 8 pin. Videocardz non è tuttavia riuscita ad ottenere il dato riguardo al TBP (Total Board Power), che nel precedente modello raggiungeva i 160W. Basandoci tuttavia su questo, la nuova GPU dovrebbe aggirarsi in un valore compreso tra i 170W e i 180W.

Il lancio di Radeon RX 6650 XT, assieme gli altri modelli aggiornati della gamma dovrebbe avvenire il 10 maggio, data in cui saremo in grado di scoprire info complete sulla scheda.