AMD Radeon RX 7600 XT ufficiale, 1440p a partire da 329 euro

Durante il CES 2024 AMD ha svelato, oltre ai nuovi Ryzen 8000G, la nuova scheda grafica Radeon RX 7600 XT, confermando in buona sostanza le indiscrezioni comparse in rete nelle ultime settimane, che ne anticipavano il debutto. La scheda arriverà sul mercato il prossimo 24 gennaio.

La nuova AMD Radeon RX 7600 XT permetterà di giocare in Full HD con ray tracing attivo, mentre in rasterizzazione classica offrirà abbastanza potenza per giocare in Quad HD (1440p), anche grazie al supporto al FSR 3 con generazione di fotogrammi.

In termini di specifiche tecniche, a bordo troviamo 32 Compute Unit per un totale di 2048 Stream Processor, 64 AI Accelerator, 16Gb di memoria GDDR6 con interfaccia 128-bit, 32MB di Infinity Cache, un Game Clock di 2,47GHz e un Boost Clock fino a 2,76GHz. Il TBP è di 190 watt, mentre il prezzo di partenza è di 329 dollari (attualmente non conosciamo il prezzo in euro).

Parlando di prestazioni, la Radeon RX 7600 XT supera i 60 FPS in Full HD in Avatar: Frontiers of Pandora attivando FSR 3 e va oltre i 70 FPS in Starfield e The Last of Us Part 1 grazie a FSR 2; i giochi meno recenti o meno impegnativi graficamente possono essere gestiti anche in 1440p, ne sono un esempio Watch Dogs Legion (65 FPS medi), Shadow of the Tomb Raider con ray tracing (61 FPS) e Assassin’s Creed Mirage (69 FPS).

Il confronto con la concorrenza vede la RX 7600 XT ampiamente superiore alla RTX 4060, quantomeno nella selezione di titoli scelta da AMD. Sia in Full HD che in Quad HDla scheda è sempre più veloce della rivale grazie a FSR 3 con generazione di frame, anche quando sulla RTX 4060 viene impiegato il DLSS 3 con la medesima tecnologia di Frame Generation. Le differenze più grandi si notano in Call of Duty: Modern Warfare III e Baldur’s Gate 3, dove la Radeon riesce ad essere oltre il 70% più veloce della GPU NVIDIA.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Jack Huynh, Vice Presidente Senior e GM del Gruppo Computing and Graphics presso AMD, ha sottolineato l'impegno della scheda nel fornire ai giocatori più attenti un gameplay privo di lag a prezzi accessibili. La Radeon RX 7600 XT, ha dichiarato, risponde perfettamente a tale obiettivo.

Dave Altavilla, Analista Principale presso HotTech Vision And Analysis, ha evidenziato il punto dolente del mercato a 1080p, dove si trova la maggior parte dei giocatori. Ha elogiato i 16GB di memoria della RX 7600 XT, assicurando prestazioni pronte per il futuro per questo segmento, lodando anche la sua capacità di gestire risoluzioni a 1440p con funzionalità avanzate come FSR e AMD Fluid Motion Frames, la tecnologia di generazione dei fotogrammi di AMD.

​