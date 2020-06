AMD Ryzen 3000XT, aggiornamenti BIOS in arrivo per le schede compatibili

Le nuove CPU AMD Ryzen 3000XT, conosciute anche con il nome in codice Matisse Refresh, sono finalmente ufficiali e con esse sono disponibili i primi aggiornamenti dei BIOS dedicati per le varie schede madre con socket AM4.

I vari produttori di schede madre compatibili con CPU Ryzen hanno rilasciato i primi BIOS con migliore supporto ai nuovi modelli XT, versioni aggiornate dei Ryzen 3000 Matisse per PC desktop che già conosciamo molto bene. Tra i vari produttori troviamo MSI, Gigabyte e Biostar che hanno pubblicato sui propri blog ufficiali la notizia, assieme alle date relative la disponibilità dei nuovi BIOS aggiornati per ogni modello di chipset compatibile e il possibile utilizzo dei Ryzen 3000XT con i BIOS attuali.

MSI ha confermato l’arrivo dei nuovi aggiornamenti BIOS Combo PI V1 1.0.0.6 e Combo PI V2 1.0.0.2 per le schede madre dotate di chipset serie 300, 400 e 500 con periodi di rilascio variabili in base alla serie.

I primi BIOS in versione beta sono già disponibili per le schede madre della serie 400 non-MAX e B550, mentre l’aggiornamento dedicato alle schede serie 400 MAX arriverà in versione finale già a fine mese. Inizio luglio è quando verrà reso disponibile al download il BIOS beta per le mobo X570, mentre sarà da aspettare la fine di luglio per la versione completa per le schede della serie 500.Le motherboard serie 300 dovranno attendere ancora un po’ e saranno le ultime nella lista: l’aggiornamento beta è previsto per agosto come indicato dall’immagine qui sopra.

Potete procedere al download dei vari BIOS aggiornati direttamente dalla pagina dell’annuncio.

Gigabyte ha annunciato che le CPU AMD Ryzen 9 3900XT, Ryzen 7 3800XT e Ryzen 5 3600XT sono già supportate dalla precedente versione di BIOS delle proprie schede madre, tuttavia consiglia di aggiornare il software delle mobo all’ultima versione per una migliore compatibilità e stabilità. Biostar ha incluso il link ai download dei nuovi firmware direttamente nel post dedicato all’annuncio, facilitando la ricerca degli aggiornamenti BIOS di tutti i modelli compatibili con le nuove CPU ai propri clienti.

Stavate attendendo l’arrivo di queste nuove CPU per l’assemblaggio del vostro nuovo PC oppure per effettuare un upgrade di CPU?