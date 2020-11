AMD Ryzen 5000, prezzi folli su eBay

Ieri è avvenuto il lancio ufficiale sul mercato dei nuovi processori AMD Ryzen serie 5000 (qui la nostra recensione). Purtroppo, come c’era da aspettarsi viste le ottime performance delle CPU, sono molti gli appassionati che hanno cercato di mettere le mani sugli esemplari disponibili e riuscire a completare la procedura di acquisto è stato davvero molto complicato.

Sembra che anche questa volta i cosiddetti scalper, ovvero chi vuole solamente rivendere il prodotto per trarci un profitto alzandone il prezzo, abbiano reso il tutto più difficile ed ora molti esemplari sono già in vendita su eBay a prezzi decisamente elevati.

Al momento della scrittura di questo articolo, trovare in vendita una delle CPU AMD basate su Zen 3 è praticamente impossibile. I primi stock inviati da AMD ai vari rivenditori sono stati letteralmente fatti evaporare in pochissimi minuti e, a quanto pare, anche questa volta non sono stati solo gli appassionati che volevano un upgrade per il proprio PC a lanciarsi alla carica.

Dando una rapida occhiata a siti come eBay è infatti possibile già trovare dei Ryzen 5000 rivenduti a prezzi ben al di sopra di quelli promessi da AMD al lancio.

Alcuni Ryzen 9 5950X hanno toccato il tetto di 1699,99 dollari, secondo quanto riportato dai nostri colleghi americani, mentre il Ryzen 9 5900X ha sfiorato in alcuni annunci i 1000 dollari.

Il più appetibile Ryzen 7 5800X, il quale normalmente ha un ottimo rapporto tra prezzo ufficiale e prestazioni offerte, si trova attorno ai 600/700 dollari mentre il Ryzen 5 5600X supera i 400 dollari.

AMD ha annunciato che sta lavorando con i rivenditori per cercare di combattere gli scalper ed i bot che stanno tormentando chi voleva solamente potersi concedere un regalo anticipato di Natale. Inoltre gli stock dovrebbero tornare a livelli normali molto presto, invitiamo quindi tutti ad avere un po’ di pazienza e soprattutto non alimentare questo mercato tossico gestito da chi ha come solo obiettivo quello di far lievitare i prezzi delle componenti appena lanciate.

L’ultima cosa che vuole l’azienda americana è di certo trovarsi nella stessa situazione in cui si è trovata Nvidia con il lancio delle proprie schede video RTX 3080, RTX 3090 e RTX 3070.