AMD, Ryzen 7 4700GE sorprende con latenze piuttosto basse

I colleghi di TecLab hanno avuto modo di mettere sotto la lente d’ingrandimento l’APU AMD Ryzen 7 4700GE. Nello specifico si trattava di un Engineering Sample con il nome in codice 100-000000146-40 ed è stato testato in accoppiata a delle memorie DDR4 con frequenza di ben 4333MHz.

Al momento non sappiamo quanto questo prototipo differisca dalla sua versione finale, dato che questo modello di processore, da informazioni provenienti da leak precedenti, dovrebbe avere una frequenza di clock base di 4,1GHz e in boost arrivare sino a 4,35GHz, mentre l’esemplare in esame presentava entrambe le frequenze con velocità più basse, rispettivamente di 3,0GHz e 4,0GHz. Per quanto riguarda la parte GPU, invece, la variante GE di Ryzen 4000 “Renoir” integra una Vega di seconda generazione che, in questo caso particolare, offre 512 Streaming Processor.

I test sono stati condotti su AIDA64 e Memory Benchmark su una scheda madre ASUS ROG Strix B550-E. Stando ai dati registrati, il clock dell’Infinity Fabric si è mantenuto a 2166MHz, ma le APU Renoir dovrebbero essere capaci di mantenere il FCLK intorno ai 2200MHz. Dato che, come abbiamo detto poc’anzi, il clock era piuttosto inferiore a quello che dovrebbe essere il modello finale, i ragazzi di TecLab hanno giocato un po’ con l’overclock per portare il sample alla frequenza di 4,3GHz. Per quanto riguarda le memorie, è stata registrata una latenza di 49,1ns, abbassandosi sino a 47,6ns quando il chip è stato portato a 4,35GHz cambiando la motherboard con una Asus Rog Crosshair VII Impact X570. Per fare un confronto, un Ryzen 9 3900X con questo tipo di memorie offre latenze pari a 60 – 70 ns quindi si tratta di un risultato davvero interessante e che conferma delle latenze decisamente inferiori rispetto a “Matisse”.

Credits: TecLab

Ricordiamo che le APU AMD Renoir dovrebbero debuttare sul mercato il prossimo mese. Purtroppo, sembra che questi processori non supporteranno lo standard PCIe 4.0 e disporranno solamente di otto linee PCIe rispetto alle sedici degli altri. Questo potrebbe influire sulle prestazioni ottenibili con la prossima generazione di schede video, anche se al momento si tratta solo di ipotesi.