AMD Ryzen 7 5700G, l’APU non è ancora ufficiale ma si può già comprare

Continuano a circolare in rete le indiscrezioni riguardo le APU di nuova generazione di AMD. Vi avevamo già parlato di questi nuovi processori, i cui render erano trapelati in rete circa un mese fa. Proprio nelle ultime ore sono state pubblicate delle immagini che mostrano degli engeneering sample che sono stati messi in vendita sulla nota piattaforma di ecommerce eBay. Nello specifico, parrebbe che un venditore chiamato “hugohk” stia vendendo questi sample di APU AMD Ryzen 7 5700G ad un prezzo di vendita di 499$. Le immagini inoltre mostrano sull’heat spreader un OPN code (100-000000263-30) che è lo stesso dei sample oggetto di indiscrezioni diffuse sul web circa un mese fa.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, la APU in questione è basata su architettura Zen 3 ed è dotata di 8 core e 16 thread, con un clock massimo di 4.45 GHz. Ricordiamo comunque che la casa di Sunnyvale non ha ancora confermato se le nuove APU Cezanne saranno disponibili per il mercato desktop, mentre le nuove APU per laptop, ovvero i Ryzen 5000U e 5000H, sono state già rilasciate ufficialmente all’inizio del mese.

In rete sono inoltre già presenti delle recensioni, sia dei benchmark effettuati con CineBench di questo nuovo processore. Le review rilasciate mostrano come già qualche appassionato si sia cimentato nella pratica dell’overclock, spingendo la frequenza operativa fino a 4.7 GHz, mentre i test effettuati sulla nota piattaforma di benchmark hanno ottenuto dei punteggi di 1514 in single core e 15456 in multi core, che sono in linea con le prestazioni offerte dal fratello Ryzen 7 5800x.

Rimane comunque il fatto che si tratta solamente di un sample, ed infatti anche una nota del venditore avvisa gli impavidi che hanno deciso di acquistarlo che i driver per la scheda video integrata (di cui non si ha ancora alcun dettaglio) non sono ancora disponibili e quindi sarà necessaria per l’utilizzo una GPU discreta. Tuttavia, secondo alcune fonti i driver per le nuove GPU integrate sarebbero inclusi nel recente aggiornamento rilasciato da AMD, il che renderebbe la nuova APU perfettamente funzionante. Per avere ulteriori conferme, non ci resta che aspettare la presentazione ufficiale di AMD o i test di qualche temerario che deciderà di acquistare il sample all’asta.