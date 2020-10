AMD Ryzen 9 5900X, fino al 25% di prestazioni in più rispetto a Ryzen 9 3900X?

L’evento AMD in preparazione per il prossimo 8 ottobre sembra ci possa rivelare delle interessanti sorprese. L’architettura Zen 3 sarebbe pronta a fare il proprio debutto con un aumento di prestazioni considerevole rispetto alla generazione precedente e i benchmark trapelati del presunto Ryzen 9 5900X sembrerebbero confermarlo.

AMD Ryzen 9 5900X dovrebbe essere una CPU 12 core e 24 thread. Probabilmente sarà il processore top di gamma dell’azienda americana per questa generazione e andrà a rimpiazzare Ryzen 9 3900X. Lo screenshot di CPU-Z che mostra la presunta nuova CPU di AMD è stato condiviso su twitter da @9550pro e mostra per l’appunto un processore a 12c/24t denominato 100-000000061-08.

Non sono noti quali siano stati i clock con cui sono stati eseguiti i benchmark sul presunto chip AMD Ryzen 9 5900X o quali siano piattaforma e memorie che sono state utilizzate. Tuttavia è molto probabile che i test siano stati effettuati con i clock stock che dovrebbero aggirarsi intorno ai 5GHz sulla base di una recente indiscrezione. Per quanto riguarda le prestazioni, il chip ha ottenuto 652,8 punti nel test single core, risultato il 27% migliore di quello ottenuto dall’AMD Ryzen 7 3700X e fino al 25% meglio di quanto può fare Ryzen 9 3900X.

Una cosa da considerare è che non si tratta di guadagni IPC, ma del guadagno generale di perfomance in operazioni single core rispetto ai predecessori. Poiché non conosciamo ancora le velocità di clock, non è ancora possibile estrarre l’esatto incremento IPC da questi benchmark.

Passando al test delle prestazioni multi thread, la presunta CPU AMD Ryzen 9 5900X ha ottenuto un punteggio totale di 9481 punti, il che rappresenta un enorme miglioramento del 75% rispetto al Ryzen 7 3700X e un miglioramento del 15% rispetto al Ryzen 9 3900X.

Non è ancora possibile affermare se questi benchmark siano reali e soprattutto affermare con certezza su quale modello di CPU siano stati effettuati. Tuttavia, se le informazioni trapelate dovessero rivelarsi corrette, i nuovi AMD Ryzen serie 5000 potrebbero rappresentare una grossa minaccia per Intel che sta già lentamente perdendo la sua leadership, fino a qualche tempo fa indiscussa, nel mercato delle CPU.