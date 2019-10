AMD Ryzen Surface Edition, seconda generazione già in sviluppo

La collaborazione tra AMD e Microsoft per il processore del Surface Laptop 3 da 15 pollici è destinata a durare: le due aziende stanno già lavorando sul Ryzen Surface Edition 2.

Il rapporto tra AMD e Microsoft migliora di anno in anno. Non solo sul fronte delle console, ma anche su quello dei PC. Da una parte l’ottimizzazione di Windows per i nuovi prodotti della casa di Sunnyvale, dall’altra la partnership che ha portato AMD a realizzare un chip Ryzen Surface Edition per il nuovo Surface Laptop 3 da 15 pollici.

Nel corso di un’intervista con Anandtech, i dirigenti AMD Jack Huynh e Sebastien Nussbaum hanno assicurato che la partnership non riguarda una sola generazione di hardware. Entrambe le aziende stanno infatti pensando quali caratteristiche avrà il Ryzen Surface Edition 2 (probabilmente sarà un chip Zen 2 con grafica RDNA), ma l’idea è quella di spingersi oltre e creare più generazioni di hardware e prodotti insieme.

Molti si aspettavano che AMD e Microsoft proponessero un chip custom a 7 nanometri basato su architettura Zen 2 già con il Surface Laptop 3, ma AMD ha spiegato che il lavoro sul chip è partito ben 24 mesi fa, in cui le due aziende hanno lavorato gomito a gomito su progettazione e ottimizzazione, quindi “materialmente” non era possibile puntare su design inediti.

Il lavoro di AMD e Microsoft non ha riguardato semplicemente il lato hardware, ma anche quello software: firmware, Windows, sicurezza e driver. Ad esempio Microsoft aveva requisiti specifici in termini di tensione e controllo della frequenza, ma anche in relazione allo standby, al touchscreen e alla reattività.

Non si è probabilmente trattato di un lavoro da zero, dato che l’architettura è fondamentalmente identica a quella dei Ryzen che già troviamo nei portatili, ma in questo caso si tratta di un chip selezionato con 11 Compute Unit attive e un TDP di 15 watt, differente dalle soluzioni standard con 10 CU a 15W o 11 CU a 35W.

AMD e Microsoft si sono inoltre incontrate su base settimanale per discutere sviluppi, aggiornamenti e altri aspetti relativi alla sicurezza. Il lavoro, nel suo complesso, avrà comunque ricadute sull’intero ecosistema di prodotti Ryzen Mobile.