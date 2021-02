AMD affiderà parte della produzione a Samsung?

Il sito statunitense Guru3D riporta un interessante rumor pubblicato da un utente del forum sudcoreano Clién: AMD sarebbe in procinto di aggiungere Samsung alla sua lista di produttori di chip per le APU Ryzen 5000 Cezanne e le nuove GPU in arrivo.

L’autore del post è un frequentatore abituale del sito, un forum ricco di appassionati di informatica ed elettronica. È interessante notare che, già in passato, lo stesso utente aveva diffuso dei rumor che si erano rivelati veritieri.

Secondo il misterioso utente, AMD desidererebbe aumentare il volume di produzione dei chip forniti da TSMC di oltre il 50%. L’azienda californiana vorrebbe approfittare del successo delle CPU Ryzen 5000 e preparare al meglio il lancio delle APU Ryzen 5000 Cezanne e della nuova serie Radeon. TSMC attualmente non sarebbe in grado di soddisfare queste richieste, nonostante l’aumento del prezzo di produzione dei wafer operato nei mesi scorsi.

La responsabilità dell’inadempienza sarebbe da ricondurre all’enorme numero di aziende che si riforniscono presso questa fonderia, tra cui troviamo anche Apple. Quest’ultima si sarebbe assicurata la piena capacità di produzione del processo a 5nm nel corso della scorsa estate e, stando al rumor, si dice che anche la produzione di microchip a 3nm sia stata “occupata” interamente da Apple.

L’aumento dei costi dei microprocessori, le difficoltà di rifornimento e il rischio di non poter soddisfare la domanda dei consumatori avrebbero spinto AMD a cominciare ad analizzare i costi di progettazione e realizzazione di alcuni componenti, come APU e GPU, nel caso in cui fossero affidati a Samsung.

La collaborazione, quindi, interesserebbe i chip delle prossime GPU e delle APU Ryzen 5000 Cezanne basate su architettura Zen 3. In attesa di scoprire se AMD e Samsung collaboreranno, nelle ultime ore sono emerse interessanti novità riguardo la Radeon RX 6700 XT, scheda video dedicata alla fascia media del mercato che dovrebbe arrivare nelle prossime settimane; ve ne abbiamo parlato qui.