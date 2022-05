Sappiamo che la maggior parte degli utenti punta ai prodotti che offrono il miglior rapporto qualità/prezzo sul mercato e questo coinvolge anche quello delle schede grafiche, tanto che, solitamente, la fascia media rimane quella di riferimento a livello di vendite.

Frank Azor, Chief Architect of Gaming Solutions and Marketing di AMD, ha pubblicato sul suo profilo Twitter una slide nella quale mette a confronto gli articoli facenti parte della gamma Radeon RX 6000 con quelli GeForce RTX 30 di NVIDIA. Ovviamente, visto che si tratta di una sfida diretta tra rivali, è chiaro che le informazioni contenute siano solo indicative, ma rimane ugualmente interessante vedere che, presumibilmente, le schede AMD siano in grado di offrire sino all’89% in più di prestazioni, in riferimento al prezzo, rispetto a quelle NVIDIA.

As a longtime gamer I’m grateful for the renewed competition in high-end graphics, we all win from it. As an @AMD employee I’m super proud of what our @Radeon team has accomplished. #gamingpc pic.twitter.com/6Rs9kjG9UD — Frank Azor (@AzorFrank) May 16, 2022

Andando a vedere più nel dettaglio i dati forniti, possiamo notare che il modello di punta di AMD, la Radeon RX 6950XT, ha un rapporto prezzo/prestazioni migliore dell’80% rispetto alla GeForce RTX 3090, con un aumento di frame per watt del 22%. Il maggior incremento si ha nella fascia bassa con la RX 6400 che offre un rapporto prezzo/prestazioni migliore dell’89% rispetto alla GTX 1050 Ti, ma che ormai è un modello obsoleto.

Questa mossa di marketing da parte di AMD potrebbe essere stata dettata dalla continua diminuzione del prezzo delle schede grafiche sul mercato, ormai prossime a raggiungere quello consigliato, come evidenziato nel nostro precedente articolo. In questo modo, coloro che sono intenzionati ad acquistare prossimamente una nuova scheda video potrebbero essere interessati al prodotto col migliore rapporto qualità/prezzo, propendendo, probabilmente, per le proposte di AMD. Tuttavia, bisogna considerare che i prezzi riportati da AMD fanno riferimento al listino di Newegg aggiornato al 10 maggio; quindi, non è rappresentativo di tutti i mercati e rivenditori.