AMD svela la prima scheda di rete Ultra Ethernet, per IA e HPC

Con un certo anticipo rispetto al rilascio della specifica ufficiale dello standard Ultra Ethernet, indicata come UEC 1.0 e prevista per il primo trimestre 2025, AMD ha annunciato la scheda di rete Pensando Pollara 400, già conforme alla specifica e che promette prestazioni fino a sei volte maggiori per i carichi di lavoro IA e HPC.

Questa scheda da 400 GbE si basa su un processore sviluppato dall'unità Pensando di AMD. Tra le caratteristiche principali troviamo una pipeline hardware programmabile, trasporto RDMA programmabile, controllo della congestione programmabile e accelerazione della libreria di comunicazione.

Il Pollara 400 è progettato per ottimizzare le reti AI e HPC attraverso diverse funzionalità avanzate, come il multipathing intelligente che distribuisce dinamicamente i pacchetti dati su percorsi ottimali, il controllo della congestione path-aware che reindirizza i dati lontano dai percorsi temporaneamente congestionati e il failover rapido, che rileva e bypassa rapidamente i guasti di rete.

Queste caratteristiche promettono di migliorare la scalabilità e l'affidabilità dell'infrastruttura AI.

Il rilascio di questa scheda è previsto in concomitanza con la pubblicazione della specifica UEC 1.0 da parte dell'Ultra Ethernet Consortium, ora posticipata al primo trimestre 2025. Il consorzio, che conta attualmente 97 membri, mira a sviluppare una specifica che potenzi la tecnologia Ethernet per carichi di lavoro AI e HPC, mantenendo l'efficienza dei costi e l'interoperabilità.

La specifica UEC 1.0 includerà profili distinti per AI e HPC, riconoscendo le differenze sostanziali tra questi carichi di lavoro pur mantenendo elementi comuni. Questo approccio mira a massimizzare l'efficienza per entrambi gli scenari d'uso.