AMD, una funzionalità dei Ryzen 5000 arriva anche sulla serie 3000

Nella giornata di ieri, in occasione della conferenza stampa virtuale tenuta da AMD per presentare ufficialmente la sua nuova scheda grafica Radeon RX 6700 XT, l’azienda ha annunciato che la funzionalità Smart Access Memory (SAM), in precedenza esclusiva delle CPU Ryzen 5000, potrà essere attivata anche sui processori della serie 3000. Questo esclude le APU Ryzen 3200G e 3400G, le quali, ovviamente, sono basate sull’architettura Zen+ ed hanno un bus PCI Express limitato a otto linee verso la scheda grafica. La compagnia di Sunnyvale non ha menzionato alcuna CPU Ryzen 4000 mobile o APU desktop (come Renoir), quindi è probabile che anch’esse non saranno compatibili. Ad ogni modo, la possibilità di sfruttare Smart Access Memory su tutte le CPU AMD basate sulle architetture Zen 2 e Zen 3 è decisamente un passo in avanti piuttosto importante.

Nel caso non ne foste a conoscenza, Smart Access Memory permette di alleggerire il carico di lavoro sulla VRAM della scheda video permettendo il trasferimento di dati, shader e texture solo al momento del bisogno e simultaneamente, in caso di richieste multiple in contemporanea. Questo dovrebbe aumentare le prestazioni nei giochi permettendo alla CPU di accedere in modo efficiente all’intero frame buffer. Ad esempio, un paio di mesi fa vi abbiamo riportato i risultati di alcuni test effettuati su titoli come Assassin’s Creed Valhalla a Borderlands 3, evidenziando decisi miglioramenti a livello di frame rate.

Smart Access Memory si basa su una funzionalità standard di PCI Express chiamata Resizable Bar e, per questo motivo, anche Intel, così come NVIDIA, sta lavorando per utilizzarla nei suoi prodotti. Nel caso il vostro sistema sia dotato di una CPU AMD Ryzen 3000, vi consigliamo di tenere l’occhio la pagina relativa al supporto della vostra scheda madre. I BIOS aggiornati che permetteranno di attivare la funzionalità anche sui processori della serie 3000 arriveranno prossimamente.