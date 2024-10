AMD userà il supersampling neurale per raggiungere NVIDIA

Il mercato delle migliori schede video è dominato da NVIDIA, ma AMD non rimane certo a guardare. L'azienda sarebbe al lavoro su una nuova tecnologia di intelligenza artificiale, capace di migliorare il path tracing in tempo reale sulle sue GPU RDNA.

Secondo quanto riportato su GPUOpen, AMD è al lavoro su un sistema di denoising neurale per ottimizzare le immagini generate con un numero limitato di campioni di ray tracing, un po' come fa il ray reconstruction di NVIDIA, introdotto con il DLSS 3.5.

La novità dell'approccio di AMD sta nel combinare upscaling e denoising in un'unica rete neurale. Come spiegato dall'azienda, il sistema "genera immagini di alta qualità, denoise e upscalate ad una risoluzione di visualizzazione superiore a quella di rendering per il path tracing in tempo reale". Questo consentirebbe di sostituire diversi passaggi di denoising e upscaling con un unico processo.

Una tecnologia del genere potrebbe essere alla base del prossimo FSR 4, di cui non conosciamo ancora nessun dettaglio, e consentirebbe ad AMD di essere davvero competitiva anche nelle prestazioni in ray tracing, dove finora è sempre stata parecchio dietro ad AMD, salvo qualche rara eccezione.

Non sappiamo, inoltre, se questa tecnologia funzionerà anche sulle GPU esistenti o se avrà bisogno di hardware dedicato, come accade per esempio per il DLSS 3 con generazione dei frame di NVIDIA.

Il path tracing in tempo reale rimane uno degli elementi più complessi da gestire senza impattare troppo sulle prestazioni, come lo dimostrano i giochi più recenti che lo utilizzano, come ad esempio Alan Wake II (attualmente in sconto su Amazon nella sua versione PS5). È probabile che AMD avrà bisogno di hardware più potente di quello attuale per gestirlo adeguatamente e per raggiungere le performance offerte dalle GPU NVIDIA, ma non è detto che l'azienda non riesca a fare un piccolo miracolo rendendo FSR 4 compatibile anche con le schede video attuali. Per scoprirlo, però, dovremo attendere maggiori informazioni e il lancio ufficiale della tecnologia.