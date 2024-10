Il Ryzen 7 9800X3D è ufficiale, più veloce (e più caro) del 7800X3D

Con un comunicato stampa AMD ha ufficializzato il nuovo Ryzen 7 9800X3D, svelandone ufficialmente tutte le specifiche tecniche, che si sono rivelate identiche a quelle trapelate qualche giorno fa che vi abbiamo raccontato in questo articolo.

Il processore, basato sulla più recente architettura AMD Zen 5 a 4nm, è equipaggiato con 8 core e 16 thread, che operano a una frequenza base di 4,7GHz (più alta di quella del 7800X3D di 4,2GHz) e possono arrivare in boost a 5,2GHz, 200MHz in più rispetto al modello con 3D V-Cache di passata generazione. La cache L3 rimane di 96MB, grazie ai 64MB di 3D V-Cache, così come il TDP di 120 watt.

Grande novità per gli appassionati è la possibilità di overclock offerta dal nuovo chip: a differenza del precedente è completamente sbloccato, quindi i più "smanettoni" potranno divertirsi cercando di spingerlo al limite.

Secondo quanto condiviso da AMD, il nuovo Ryzen 7 9800X3D è il 20% più veloce del Core Ultra 9 285K nei giochi, mentre è mediamente l'8% più veloce del precedente Ryzen 7 7800X3D. Il processore debutterà negli Stati Uniti a 479 dollari, 30 dollari in più rispetto al prezzo di lancio del 7800X3D, che era arrivato sul mercato a 449 dollari. Il prezzo per l'Italia è ancora sconosciuto, ma considerando che il 7800X3D ha ormai raggiunto i 490 euro, il nuovo modello potrebbe debuttare allo stesso prezzo, se non addirittura essere più economico.