Ancora Black Friday, stavolta su ProtonVPN: sconti fino al 70% sulla VPN open source

È ufficialmente periodo di Black Friday, e ProtonVPN celebra l'evento con una nuova promozione imperdibile: per un tempo limitato, offre fino al 70% di sconto sul piano biennale. Se non avete ancora approfittato delle promozioni precedenti, questa è l’occasione perfetta: il prezzo scende da 9,99€ a soli 2,99€ al mese per il piano di 24 mesi. Un’offerta davvero vantaggiosa per chi cerca sicurezza e privacy online!

ProtonVPN offerta Black Friday, perché approfittarne?

ProtonVPN mette a disposizione dei suoi utenti oltre 8600 server distribuiti in più di 110 paesi, garantendo connessioni stabili e una vasta scelta di posizioni virtuali. Questa ampia copertura consente agli utenti di superare le restrizioni geografiche e di accedere a contenuti globali con facilità. Con la funzione di split tunneling, è possibile scegliere quali app o siti web utilizzare con la VPN, lasciando il resto del traffico diretto per un’esperienza più flessibile. Il servizio offre anche una velocità VPN ottimizzata, assicurando così uno streaming fluido, perfetto per i film e le serie preferite su piattaforme internazionali.

ProtonVPN si distingue per la sua completa compatibilità con diversi dispositivi, permettendo di connetterne fino a 10 contemporaneamente. Grazie al DNS personalizzato e alla protezione tramite ad-blocker e anti-malware, gli utenti possono navigare senza fastidiosi annunci e minimizzare i rischi derivanti da siti potenzialmente dannosi. Per chi cerca il massimo della sicurezza, la funzione VPN Double Hop consente di instradare il traffico attraverso due server, aggiungendo un ulteriore livello di protezione e garantendo un anonimato ancora maggiore.

Con ProtonVPN, anche chi scarica file tramite BitTorrent o altre piattaforme P2P può godere di download rapidi e sicuri, supportati dalla tecnologia VPN Accelerator per ottimizzare le prestazioni. Gli utenti hanno accesso a connessioni LAN per giochi e altre attività in rete locale, senza sacrificare la protezione online. Inoltre, ProtonVPN offre un servizio di supporto prioritario con chat live, pronto a rispondere a ogni esigenza, rendendo questa offerta Black Friday una delle migliori scelte per chi desidera sicurezza, libertà e una connessione di qualità su Internet.

