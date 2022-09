Il noto gruppo di hacktivisti Anonymous ha dichiarato su Twitter di aver colpito il Ministero della Difesa della Federazione Russa.

Il collettivo, già impegnato da tempo in attacchi nei confronti della Russia in risposta alla campagna militare contro l’Ucraina, ha condiviso i dati di oltre 300 mila persone che potrebbero essere coinvolte dalla prima ondata di mobilitazione annunciata dal presidente Putin, in un tentativo di rafforzare le operazioni militari.

Anonymous aveva già divulgato i nomi dei militari russi a Bucha, e condotto attacchi contro la Chiesa Ortodossa di Russia e il gruppo Marathon.

JUST IN: The #Anonymous collective hacked the website of the Russian Ministry of Defense and leaked the data of 305,925 people who are likely to be mobilized in the first of three waves of mobilization. #OpRussia #SlavaUkraïni pic.twitter.com/HCD65qJFep

— Anonymous TV (@YourAnonTV) September 23, 2022