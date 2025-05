Anycubic lancia una nuova e vantaggiosa promozione, valida fino al 26 giugno, pensata per tutti gli appassionati di stampa 3D. Durante questo periodo, potrete approfittare di sconti che arrivano fino a 350€, una cifra già di per sé molto interessante. Ma la vera novità è che grazie ai nostri esclusivi coupon, questi sconti diventano ancora più convenienti, permettendovi di risparmiare molto di più sull'acquisto delle stampanti e degli accessori Anycubic.

Vedi offerte su Anycubic

Offerte Anycubic, perché approfittarne?

I codici promozionali che vi proponiamo coprono diverse fasce di spesa, per soddisfare ogni esigenza. Ad esempio, con il codice PRINT30 potrete ottenere 30€ di sconto su acquisti superiori a 400€, mentre con PRINT25 il risparmio è di 25€ per spese oltre i 300€. E ancora, per spese da 200€ in su, il codice PRINT20 vi garantisce 20€ di sconto, e così via, con tagli anche da 15€, 10€, 5€ e 3€, che si applicano a soglie di spesa più basse. Questi coupon sono validi per tutto il catalogo, quindi potrete scegliere liberamente ciò che più vi interessa.

Tra i prodotti protagonisti di questa promozione ci sono alcune tra le stampanti 3D più apprezzate di Anycubic. Tra queste, spiccano la Kobra S1 Combo e la Kobra S3 MaX Combo, due modelli versatili e performanti, ideali sia per i principianti che per gli utenti più esperti. Inoltre, è possibile usufruire degli sconti anche su accessori molto utili come la Wash & Cure 3 Max, che vi aiuterà a migliorare la post-produzione delle vostre stampe, garantendo risultati ancora più professionali.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità unica per aggiornare o ampliare la vostra attrezzatura 3D a prezzi molto vantaggiosi. Con Anycubic Weeks Sale e i nostri coupon esclusivi, il risparmio è assicurato e la qualità è garantita. Ricordatevi che l’offerta è valida solo fino al 26 giugno, quindi affrettatevi a scegliere i prodotti più adatti a voi e a utilizzare i codici promozionali per ottenere il massimo sconto. Buona stampa!

Ecco i coupon disponibili per aumentare il vostro risparmio:

30€ di sconto su acquisti da 400€ con il codice PRINT30

di sconto su acquisti da 400€ con il codice 25€ di sconto su acquisti da 300€ con il codice PRINT25

di sconto su acquisti da 300€ con il codice 20€ di sconto su acquisti da 200€ con il codice PRINT20

di sconto su acquisti da 200€ con il codice 15€ di sconto su acquisti da 150€ con il codice PRINT15

di sconto su acquisti da 150€ con il codice 10€ di sconto su acquisti da 100€ con il codice PRINT10

di sconto su acquisti da 100€ con il codice 5€ di sconto su acquisti da 50€ con il codice PRINT5

di sconto su acquisti da 50€ con il codice 3€ di sconto su acquisti da 30€ con il codice PRINT3

Vedi offerte su Anycubic