AOC U2790PQU, monitor 4K IPS per professionisti e prosumer

Costa 349 euro il nuovo monitor di AOC, l'U2790PQU, una soluzione IPS 4K destinata a chi vuole immagini ad alta risoluzione e con colori sempre perfetti.

AOC ha annunciato il nuovo monitor U2790PQU da 27 pollici con risoluzione 4K. Si tratta di un pannello IPS ideale per i professionisti come content creator e videoeditor, grazie una densità di pixel pari a 163 ppi e profondità 10-bit in grado di riprodurre 1.07 miliardi di colori, permettendo così una ampia varietà cromatica.

Il monitor presenta un design frameless su tre lati, lo stand permette di regolare l’altezza (di 130 mm), l’inclinazione (in un range di -3.5°/+19.5°) e l’angolazione (in un intervallo di -45°/+45°) del monitor come meglio si preferisce. La tecnologia di riduzione della luce blu garantisce un minor affaticamento degli occhi.

Come tutti i monitor della serie AOC 90 questo U2790PQU si presenta con finiture argentate, rispetto al classico grigio che si trova spesso su questo tipo di prodotto, che insieme al design borderless dovrebbe, secondo l’azienda, garantire un aspetto premium. Le cornici ridotte permettono di affiancare più monitor insieme.

Il monitor si conferma anche essere efficiente dal punto di vista energetico grazie alle certificazioni di EnergyStar, EPEAT Silver e TCO 6.

Dal punto di vista della connettività il U2790PQU dispone di una porta HDMI 2.0, una HDMI 1.4 e una DisplayPort 1.2, oltre alla possibilità di connettere due porte USB 2.0.

Dal punto di vista audio l’utente può decidere se accontentarsi dei due speaker da 2W all’interno del telaio o se adottare soluzioni differenti grazie al jack per le cuffie presente sul retro. Il monitor sarà disponibile da luglio al prezzo di circa 349 euro.