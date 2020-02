Apple potrebbe presentare un MacBook targato AMD

Nelle ultime settimane, è trapelata online un’interessante indiscrezione secondo cui Apple starebbe pensando di introdurre un Mac da 5000 dollari, progettato esclusivamente per il gaming. La nuova soluzione del colosso di Cupertino potrebbe essere basata su una CPU Ryzen e una scheda video Radeon.

Le informazioni arrivano da un post su Twitter dell’utente _rogame, “volto noto” degli ultimi tempo che condivide un gran numero di indiscrezioni. Stando a quanto trapelato, sembra che all’interno di alcune stringhe di codice della beta del macOS Catalina 10.15.4, _rogame abbia individuato alcuni codici relativi ad APU AMD.

Queste soluzioni sarebbero adatte per MacBook di fascia medio bassa e MacBook Air, ma se il rumor su un ipotetico Mac da gioco si rivelasse reale, è probabile che Apple dovrà optare per componenti più potenti (come Ryzen 9 e GPU Navi), se vorrà scalfire il predomino dei sistemi Windows.

Come se l’indiscrezione di un Mac da gioco non fosse già abbastanza strana, c’è da considerare che il sistema operativo macOS non è ottimizzato per i videogame e non ce ne sono nemmeno molti disponibili, quindi Apple dovrebbe lavorare molto anche lato software.

Mettendo un attimo da parte questo fantomatico “Mac Gaming”, la cosa davvero interessante emersa da quanto scoperto da _rogame è che Apple potrebbe – se le indiscrezioni dovessero essere fondate – abbandonare le CPU Intel, quantomeno per i suoi prodotti di fascia più bassa. Visti il successo che sta avendo AMD negli ultimi anni e le difficoltà di Intel, un’eventuale “cambio di bandiera” di Apple potrebbe spostare in maniera importante il mercato.

Ricordiamo che comunque si tratta di speculazioni, visto che nessuna di questa indiscrezioni è stata confermata da Apple. Per avere informazioni ufficiali dovremo ovviamente aspettare un annuncio del colosso di Cupertino, che probabilmente arriverà nei prossimi mesi.