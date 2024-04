Passa a Mac e scopri come ottenere fino a 300€ di cashback!

State pensando di acquistare un nuovo computer portatile e volete puntare su uno degli iconici MacBook prodotti da Apple, i quali sono, senza dubbio, tra i migliori per studio e lavoro? In tal caso a fare al caso vostro è la promozione "Cambia il tuo PC" di Unieuro, di cui vi abbiamo già parlato qualche giorno fa e in scadenza proprio oggi!

Offerte "Cambia il tuo PC" Unieuro, perché approfittarne?

Grazie alla promozione di Unieuro, infatti, è possibile acquistare un nuovo Mac presso il negozio Unieuro e ottenere un rimborso fino a 300€ spedendo il proprio PC usato per la valutazione. Ottenere lo sconto è facilissimo: dopo l'acquisto del nuovo Mac, è necessario richiedere il rimborso entro 15 giorni dalla data di acquisto attraverso la pagina dedicata all'offerta.

Successivamente, è richiesto di spedire il dispositivo usato entro 15 giorni dall'approvazione della richiesta. Opia Ltd, entro 10 giorni dal ricevimento del dispositivo usato, procederà alla verifica dei requisiti stabiliti nel regolamento. Se la verifica risulta positiva, verrà comunicato il valore di valutazione del dispositivo usato e, infine, il rimborso sarà quindi accreditato direttamente sul conto bancario entro 30 giorni dalla comunicazione della valutazione positiva.

Tra i Mac compatibili con l'offerta vi è il MacBook Air con chip M2 che, grazie allo sconto, potrà essere vostro a meno di 800€, giacché lo sconto del 12% ne fa già scendere il prezzo a 1.099,00€ invece di 1.249,00€. Parliamo di un notebook che rappresenta l'apice dell'innovazione e del design di Apple, con un peso di soli 1,24 kg e un'eccellente portabilità, rendendolo perfetto per chi, per motivi di lavoro o studio, si deve spostare spesso e, dunque, necessita di un notebook facile da portare con sé.

Vi invitiamo, dunque, a visitare la pagina Unieuro dedicata alla promozione "Cambia il tuo PC" per approfittare delle offerte e scoprire tutti i dettagli e i termini. Vi ricordiamo, però, che sarà valida solo fino a questa sera alle 23:59, per cui è decisamente il momento di acquistare il nuovo modello!

