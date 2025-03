Apple prepara due varianti aggiornate dello Studio Display

Secondo quanto riportato da Mark Gurman di Bloomberg nella sua newsletter Power On, l'azienda di Cupertino starebbe sviluppando contemporaneamente due modelli distinti di Studio Display, identificati internamente con i nomi in codice J427 e J527. Queste informazioni ampliano e precisano le precedenti voci che già anticipavano un aggiornamento del monitor Studio Display lanciato nel 2022, ma ora la prospettiva si allarga con l'introduzione di un potenziale secondo modello.

Due strade per il futuro dei display Apple

Gli attuali monitor professionali di Apple cominciano a mostrare il peso degli anni. Lo Studio Display da 27 pollici, commercializzato a 1.799€, è stato presentato tre anni fa, mentre il Pro Display XDR, con il suo prezzo premium di 5.599€, è sul mercato da ben sei anni. Questa longevità non comune nel mondo tecnologico suggerisce che i tempi siano maturi per un rinnovamento della gamma.

Secondo Gurman, l'esistenza di due progetti paralleli potrebbe essere interpretata in due modi differenti. Da un lato, Apple potrebbe star sviluppando entrambi i modelli contemporaneamente, per poi decidere quale effettivamente lanciare sul mercato. Dall'altro, potrebbe trattarsi di due prodotti destinati a convivere, caratterizzati da dimensioni dello schermo o specifiche tecniche differenti.

L'innovazione nei monitor Apple potrebbe arrivare su due fronti paralleli.

Il possibile sdoppiamento della linea di display professionali rappresenterebbe una novità strategica per Apple, che potrebbe così coprire fasce di mercato differenti con prodotti più specificamente tarati sulle esigenze dei diversi segmenti di utenza professionale. Non è chiaro se uno dei due modelli possa rappresentare un successore diretto del Pro Display XDR, posizionandosi nella fascia alta del mercato, mentre l'altro potrebbe sostituire l'attuale Studio Display in una fascia più accessibile.

Un rinnovamento atteso da tempo

L'interesse verso questi nuovi display è particolarmente elevato considerando che l'attuale gamma Apple è rimasta sostanzialmente immutata per anni, nonostante i significativi progressi tecnologici nel settore. Gli appassionati e i professionisti attendono miglioramenti sostanziali sia in termini di qualità dell'immagine sia di funzionalità integrate.

I tempi di lancio rimangono ancora incerti, ma le fonti di Gurman suggeriscono che almeno uno dei due nuovi monitor potrebbe vedere la luce nel corso del prossimo anno. Questa tempistica si allineerebbe con i tradizionali cicli di aggiornamento dei prodotti Apple, che tendono ad essere particolarmente lunghi per quanto riguarda i display professionali.