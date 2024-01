Apple Vision Pro sembra un mezzo fail, secondo chi l'ha già provato

Apple Vision Pro sarà finalmente disponibile al pre-order negli Stati Uniti da venerdì e molti giornalisti hanno avuto l’occasione di provarlo nuovamente. Questa volta, oltre a poter condividere alcune delle proprie impressioni, hanno potuto anche condividere delle foto in cui indossano il visore, dando un’idea più realistica di come sarà l’esperienza.

In attesa delle recensioni complete, che probabilmente arriveranno tra la fine di questa settimana e l’inizio della prossima, le prime impressioni più corpose sono arrivate da Victoria Song di The Verge e Dana Wollman di Engadget; purtroppo, sembra che Apple Vision Pro non convinca del tutto, causando problemi dopo pochi minuti. Le criticità più grandi sembrano, come ipotizzato già inizialmente, legate al peso del dispositivo, ma ce ne sono anche legati ad altri aspetti.

Victoria Song ha ammesso di essersi divertita parecchio, passando una buona mezz’ora a gironzolare su un pianeta alieno, ma dopo 30 minuti ha iniziato a sentire il peso del visore. Song ha lamentato anche un leggero mal di testa, forse legato all’essere così concentrata dall’aver aggrottato le sopracciglia, ma la tensione è sparita non appena ha tolto il visore. Ha anche affermato di aver avuto un’esperienza positiva, ma che fatica ancora a capire come si inserirà Vision Pro nel mondo reale.

Dana Wollman ha invece avuto più di qualche difficoltà nell’indossare correttamente il visore, faticando parecchio per regolare correttamente le cinghie, che o erano troppo strette e le schiacciavano il naso, o erano troppo molli e rendevano il testo sfocato, poco nitido. Per risolvere il problema e poter usare il visore senza difficoltà, Wollman ha dovuto cambiare il cuscinetto con l’altro incluso in confezione, più leggero, e usare la Dual Loop Band.

Purtroppo, molti altri giornalisti si sono limitati a condividere le foto scattate da Apple, quindi non ci sono delle vere e proprie testimonianze di questa prova, ma ciò che è stato condiviso finora non fa proprio ben sperare. Se il visore è davvero così scomodo e inizia a essere pesante dopo mezz’ora di utilizzo, forse anche meno, costringendovi a una pausa, diventa complicato immaginarne un uso come quello previsto da Apple, che prevede ore di lavoro o di intrattenimento. Certo nessuno vieta di fare delle pause, ma se uno dei punti forti è l’immersività, doverlo togliere ogni 20-30 minuti al massimo non aiuta per nulla.

Ovviamente è necessario attendere le recensioni complete per farsi davvero un’idea di come sarà usare e indossare Apple Vision Pro e capire se si tratta davvero di un prodotto rivoluzionario, o se è destinato a essere un flop. Per fortuna, ci sarà da pazientare solo pochi giorni per scoprirlo.