Proteggi la tua casa con il sistema di sicurezza Arlo, ora in offerta su Amazon a soli 149,99€ invece di 232,38€. Il kit include una telecamera Floodlight con risoluzione 2K HDR e un videocitofono HD, perfetti per monitorare ogni angolo della vostra proprietà. Il faretto da 2000 lumen illumina fino a 8 metri, mentre la visione notturna a colori garantisce immagini nitide anche al buio. Con uno sconto del 36%, questo sistema di sicurezza completo rappresenta un'occasione imperdibile per chi desidera protezione avanzata senza costi mensili obbligatori.

Arlo Floodlight e videocitofono, chi dovrebbe acquistarli?

Questo bundle Arlo rappresenta la soluzione ideale per chi desidera proteggere la propria abitazione con un sistema di videosorveglianza completo e professionale. È particolarmente consigliato a proprietari di case indipendenti o villette che necessitano di monitorare ingressi, vialetti e giardini anche nelle ore notturne: la potente illuminazione da 2000 lumen combinata con la visione notturna a colori in risoluzione 2K garantisce infatti immagini nitide e dettagliate in qualsiasi condizione di luce. Perfetto anche per famiglie con bambini o animali domestici, grazie alle zone di attività personalizzabili e al rilevamento intelligente che distingue persone, pacchi e animali, evitando falsi allarmi.

L'investimento si rivela particolarmente vantaggioso per chi cerca un sistema versatile senza vincoli di abbonamento obbligatorio: potrete usufruire delle funzioni base gratuitamente e decidere successivamente se attivare Arlo Secure per funzionalità premium come l'archiviazione cloud. L'ampia visuale di 160° e la possibilità di regolare sia le luci che le telecamere rendono questo kit perfetto per adattarsi a diverse configurazioni, dal controllo dell'ingresso principale alla sorveglianza di aree più ampie. Con lo sconto del 36%, questa offerta vi permette di costruire un ecosistema di sicurezza domestica completo a un prezzo eccezionale.

Arlo Floodlight 2K e Videocitofono HD rappresenta una soluzione completa per la sicurezza domestica. Il sistema include un faretto LED da 2000 lumen che illumina fino a 8 metri, una telecamera con risoluzione 2K HDR e visione notturna a colori, più un videocitofono HD. Con un'ampia visuale di 160° e sensore di movimento, vi permette di monitorare ogni angolo della vostra proprietà.

